Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα διεκομίσθη μία 14χρονη από την περιοχή της Κάτω Αχαΐας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίαζε συμπτώματα μέθης.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης, όπως μετέδωσε το tempo24.news.

Η 14χρονη οδηγήθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την αναγκαία ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται να είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ που της προκάλεσε σοβαρή μέθη.

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