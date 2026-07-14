Άλλαξε γνώμη ο Τραμπ: Θα αντικαταστήσει τα διόδια 20% στο Ορμούζ με εμπορικές συμφωνίες

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Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει πίσω στην πρόταση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τη Δευτέρα και σήμερα προτείνει την αντικατάσταση του τέλους 20% στα φορτία των πλοίων που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ με την βοήθεια των ΗΠΑ, με «ελεύθερες εμπορικές συμφωνίες» και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν διάφορα κράτη του Κόλπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ αναφέρει ακόμη ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλα τα πλοία εκτός από τα πλοία που συνδέονται με το Ιράν.

Ένας πλήρης αποκλεισμός θα στοχεύει πλοία που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν ιρανικό φορτίο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το πετρέλαιο ρέει όπως ποτέ άλλοτε, χάρη στην τρομερή δύναμη του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας ιδιαίτερος χαιρετισμός στον Υπουργό Πολέμου, Pete Hegseth, τον Πρόεδρο του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Dan Caine, και τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχο Brad Cooper. Χάρη σε αυτούς, και σε όλα τα μέλη του πιο ισχυρού Στρατού οπουδήποτε στον κόσμο, το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε ΟΛΑ τα πλοία εκτός από το Ιράν – και αυτό οφείλεται στην ψεύτικη, βίαιη, κακόβουλη ηγεσία τους, η οποία τους οδηγεί στο δρόμο της ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Επομένως, θα έχουμε ΠΛΗΡΗ Αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που έρχονται από και προς ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν οτιδήποτε έχει να κάνει με ιρανικό φορτίο. Με βάση εξαιρετικά παραγωγικές συνομιλίες με την ηγεσία της Μέσης Ανατολής, αποφάσισα να αντικαταστήσω το Τέλος Επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών 20% με Εμπορικές και Επενδυτικές Συμφωνίες που θα κάνουν τα διάφορα κράτη του Κόλπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ αλλά, ταυτόχρονα, εξαιρετικά καλές για αυτά και το μέλλον τους. Όπως όλοι γνωρίζουν, έχουμε την μεγαλύτερη επένδυση σε δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία, αλλά αυτές οι νέες επενδύσεις θα κάνουν αυτόν τον αριθμό ακόμη μεγαλύτερο και θα δούμε εργοστάσια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό να εισρέουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ιστορικά επίπεδα, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον εκατομμύρια υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην Αμερική! Η Αμερική ΝΙΚΗΖΕΙ ξανά, κερδίζοντας όπως ποτέ άλλοτε. Οι ημέρες που το Ιράν σκότωνε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 52.000 διαδηλωτών, ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ και, το πιο σημαντικό, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

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