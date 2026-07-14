Διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου από την Τουρκία για τον στολίσκο της Γάζας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης διέταξε την Τρίτη, την έκδοση διεθνούς αιτήματος σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αναχαίτιση από το Ισραήλ ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Η απόφαση εκδόθηκε από το 11ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης δίκης σχετικά με την κατάσχεση από τον ισραηλινό στρατό του στολίσκου βοήθειας Sumud, στον οποίο μεταξύ των επιβατών υπήρχαν Τούρκοι υπήκοοι.

Η υπόθεση αποτελεί μέρος μιας ευρείας ποινικής δίκης που στοχεύει τον Νετανιάχου και αρκετούς ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι εισαγγελείς τους κατηγορούν για μια σειρά αδικημάτων, όπως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εκούσιο τραυματισμό και βασανιστήρια.

Κατηγορούνται επίσης για υλικές ζημιές, λεηλασίες, παρεμπόδιση μεταφορών, αεροπειρατεία ή παράνομη κράτηση σκαφών και παράνομη στέρηση ελευθερίας.

Η διαδικασία έρχεται μετά από προηγούμενη απόφαση του Νοεμβρίου 2025, όταν δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε προκαταρκτικά εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και δεκάδες άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους τόσο για το περιστατικό με τον στολίσκο όσο και για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα.

Τον Απρίλιο του 2026, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ολοκλήρωσε μια απαγγελία κατηγορητηρίου ζητώντας επιβαρυντικές ποινές ισόβιας κάθειρξης για τους κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας ότι τα τουρκικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία βάσει του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Διαβάστε επίσης:

Πώς το Ιράν παίζει με τους κανόνες του Τραμπ και τον οδηγεί σε αδιέξοδο

Ταϊλάνδη: Πώς τα εύφλεκτα υλικά και οι πλημμελείς κανονισμοί ασφαλείας μετέτρεψαν την παμπ στην Μπανγκόκ σε παγίδα θανάτου

FT: Το Ιράν χάκαρε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στη Μέση Ανατολή για να εντοπίζει προσωπικό των ΗΠΑ