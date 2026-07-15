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15.07.2026 11:56

Μάρω Κοντού: Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση και η συγκλονιστική συνέντευξη – «Τα έχω ζήσει όλα» (Videos)

15.07.2026 11:56
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Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο αφήνει η απώλεια της Μάρως Κοντού η οποία έφυγε σήμερα (15/7) από τη ζωή, ύστερα από σύντομη νοσηλεία της στον Αγιο Σάββα.

Η μεγάλη ηθοποιός, μια από τις τελευταίες εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, την 1η Ιούλιου η Μάρω Κοντού είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Αττικόν μετά από 15νθήμερη νοσηλεία αντιμετωπίζοντας καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στο αποχαιρετιστήριο επεισόδιο για τη Γη της Ελιάς, τη σειρά στο Mega όπου συμμετείχε.

Καταβεβλημένη μεν, με απίστευτη γοητεία και στιλ δε, η Μάρω Κοντού εμφανίστηκε ξαπλωμένη σε μία ξαπλώστρα δίπλα σε μία πισίνα, κρατώντας στο χέρι της ένα κοκτέιλ. Σημειώνεται ότι αυτό το γύρισμα είχε γίνει πριν την περιπέτεια της υγείας της ηθοποιού.

Η τελευταία συνέντευξη

Δύο μήνες πριν, στη συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία της, η Μάρω Κοντού είχε συναντήσει τη Νίκη Λυμπεράκη, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» στο Mega, κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή και την καριέρα της, αποκαλύπτοντας στιγμές που τη σημάδεψαν.

Η ηθοποιός μίλησε -μεταξύ άλλων- για τα παιδικά της χρόνια, τις επιτυχίες που την έκαναν γνωστή σε ολόκληρη τη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι η λαμπρή καριέρα και η δόξα ουδέποτε αλλοίωσαν στο ελάχιστο τον χαρακτήρα της.

Μάρω Κοντού και Νίκη Λυμπεράκη περιηγήθηκαν, επίσης, στο Κουκάκι, όπου μεγάλωσε η ηθοποιός, έξω από το πατρικό σπίτι και το σχολείο της, ενώ επισκέφθηκαν το Μουσείο Βορρέ, όπου φιλοξενείται ένας πίνακας ζωγραφικής που έχει φιλοτεχνήσει η ίδια.

Σε άλλο σημείο, η Μάρω Κοντού μοιράστηκε τη σκληρή αντίδραση της γιαγιάς της όταν έμαθε ότι θα ασχοληθεί με το θέατρο.

Αποκάλυψε δε, ότι έζησε τον τελευταίο της μεγάλο έρωτα στην ηλικία των 67 ετών και έκτοτε δεν ένιωσε ξανά αυτή την ανάγκη. 

«Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει. Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία στα 40-55. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών, τον θυμάμαι. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει» είχε πει.

«Αν έγραφα ένα βιβλίο για τη ζωή μου, θα ήταν “Μάρω Κοντού, περαστική”. Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή, γι’ αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα. Φιλοδοξίες, τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι. Το σήμερα, άντε και το ένα ποδαράκι στο αύριο. Μέχρι εκεί. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη, από όλα και από όλους. Η ζωή είναι πολύ ωραία, σε όλες τις ηλικίες. Αλλά, η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά, από τα μικρά» είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Εκτός από τη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία, η Μάρω Κοντού ήταν μία γυναίκα γεμάτη ενέργεια και ζωή μέχρι τέλους, εντυπωσιάζοντας με κάθε εμφάνισή της, ακόμα και στην τελευταία…

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