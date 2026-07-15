ΣΚΑΪ: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Αόρατοι» της Μαριάννας Κακαουνάκη σήμερα, για τα 10 χρόνια από το πραξικόπημα στην Τουρκία

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Πάνω στην ώρα, βράδυ 15ης προς 16η Ιουλίου, όπως τότε με την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία το 2016, ο ΣΚΑΪ έχει προγραμματίσει την προβολή του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Αόρατοι» (00.20) της Μαριάννας Κακαουνάκη.

Είναι μια ταινία τεκμηρίωσης για την τουρκική κοινότητα που διώκεται και φωτίζει ιστορίες εξορίας, απώλεια και αναζήτησης ελευθερίας.

Ο Εμπουμπεκίρ και η Γκόνζα, ζευγάρι εκπαιδευτικών κατηγορούμενοι για σύνδεση με την απόπειρα ανατροπής του Τούρκου Προέδρου, έπειτα από τρία χρόνια κυνηγητού καταφέρνουν να δραπετεύσουν στην Ελλάδα, είναι μεν ελεύθεροι αλλά συμβιώνουν με μια αβάσταχτη απώλεια και ο Αχμέτ που είναι γιατρός, συμβιώνει σε μυστική τοποθεσία με άλλους Τούρκους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν, επιθυμεί να μην ζει άλλο ως φυγάς και να ενταχθεί στη χώρα που τον φιλοξενεί.

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