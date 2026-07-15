Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε και ο 24χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 24χρονος φοιτητής που κατηγορείται για εμπλοκή στη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Πλέον, και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.

Αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος επέμεινε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην επίθεση.

Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που είχε παραχωρήσει. Το συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση από τους φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τους οποίους ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας, φέρεται να ανέφερε ότι παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού σε άτομο που γνωρίζει από τον πανεπιστημιακό χώρο, δηλώνοντας άγνοια για το πού κατέληξαν στη συνέχεια.

Οι βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του 24χρονου, όπως και των δύο συγκατηγορουμένων του, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, ένας 29χρονος και μία 26χρονη, είχαν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους στην ίδια ανακρίτρια.

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