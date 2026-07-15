Έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία: Το YouTube εξακολουθεί να προτείνει βίντεο με διατροφικές διαταραχές σε εφήβους

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Το YouTube εξακολουθεί να προτείνει βίντεο με θέμα τις διατροφικές διαταραχές σε εφήβους, ένα χρόνο μετά την εισαγωγή νέων κανόνων για τον περιορισμό του επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου, στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα το Κέντρο για την Καταπολέμηση του Ψηφιακού Μίσους (CCDH) δημιούργησε έναν προσομοιωμένο λογαριασμό για ένα 13χρονο κορίτσι που παρακολουθούσε για πρώτη φορά περιεχόμενο με επικίνδυνες δίαιτες και εικόνα σώματος, σύμφωνα με το BBC.

Διαπίστωσε ότι ένα στα 10 βίντεο που προτείνονται από τον αλγόριθμο Up Next του YouTube περιείχε thinning expiration, ακραίο περιορισμό θερμίδων ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Google, στην οποία ανήκει το YouTube, δήλωσε ότι έχει «σταθερή» δέσμευση να σταματήσει την εξάπλωση επιβλαβούς περιεχομένου και ότι τα βίντεο που επισημαίνονται στην έκθεση έχουν αφαιρεθεί.

Ωστόσο τα ευρήματα έρχονται μετά την ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών Ofcom ότι το YouTube και το TikTok εξακολουθούν να μην κάνουν αρκετά για να διατηρήσουν τους νέους ασφαλείς και ζήτησε ισχυρότερη προστασία.

Τον Ιούλιο του 2025 τέθηκε σε ισχύ ένα βασικό μέρος του νόμου περί ασφάλειας στο διαδίκτυο της κυβέρνησης, που σημαίνει ότι ιστότοποι όπως το YouTube έχουν πλέον νομική υποχρέωση να προστατεύουν τα άτομα κάτω των 18 ετών από επικίνδυνο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων βίντεο που ενθαρρύνουν ή προωθούν την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και τις διατροφικές διαταραχές.

Οι ιστότοποι πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη πώς οι αλγόριθμοί τους – ο κώδικας υπολογιστή που προτείνει νέο περιεχόμενο στους χρήστες – θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τους νέους και να μετριάσουν τυχόν κινδύνους.

Εάν οι εταιρείες δεν το κάνουν αυτό, μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων τους, το οποίο στην περίπτωση του YouTube θα μπορούσε να ανέλθει σε δισεκατομμύρια λίρες.

Η Google δήλωσε ότι απαγορεύει περιεχόμενο του YouTube που ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες σχετικά με τις διατροφικές διαταραχές «ενώ επιτρέπει στους ανθρώπους να μοιράζονται ιστορίες ανάρρωσης».

«Η ευημερία των θεατών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας και συνεργαζόμαστε με ειδικούς, όπως το NHS, το Mind and the Mix, για να βελτιώσουμε την προσέγγισή μας στην ψυχική υγεία», δήλωσε εκπρόσωπος του YouTube.

Χρήσιμες συμβουλές

Οι ειδικοί περιγράφουν τη σχέση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διατροφικών διαταραχών ως περίπλοκη.

Οι υποστηρικτικές διαδικτυακές κοινότητες και το θετικό περιεχόμενο μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των συναισθημάτων απομόνωσης, ιδιαίτερα σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία του NHS, δήλωσε η Vanessa Longley, διευθύνουσα σύμβουλος του φιλανθρωπικού οργανισμού Beat για τις διατροφικές διαταραχές.

Ωστόσο, είπε ότι περίπου το 90% των ανθρώπων με τους οποίους μιλάει η φιλανθρωπική οργάνωση αναφέρουν ότι έχουν συναντήσει επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Η οργάνωση Beat αναφέρει ότι οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές που περιορίζουν τον χρόνο που περνούν στο διαδίκτυο ή να επιλέξουν την επιλογή «δεν ενδιαφέρομαι» σε περιεχόμενο που δεν θέλουν να δουν.

Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί που κοινοποιούν επιβλαβές υλικό μπορούν επίσης να αποκλειστούν, να τεθούν σε σίγαση και, όπου είναι απαραίτητο, να αναφερθούν.

Ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι, τελικά, η ευθύνη βαρύνει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να διασφαλίσουν ότι οι πλατφόρμες τους είναι ασφαλείς.

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