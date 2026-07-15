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ΥΓΕΙΑ

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15.07.2026 09:52

Δυο βοηθοί εξυπηρέτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη στο 1566

15.07.2026 09:52
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pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Το Πολυκαναλικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566 ενσωμάτωσε δύο εξειδικευμένους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη πολιτών και εργαζομένων.
  • Ο πρώτος βοηθός καθοδηγεί τους πολίτες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής του συστήματος.
  • Ο δεύτερος βοηθός παρέχει στους εκπροσώπους εξυπηρέτησης άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, βελτιώνοντας τη διαχείριση των αιτημάτων και τη συνέπεια των απαντήσεων.
  • Η υλοποίηση των εργαλείων συνοδεύτηκε από πανελλαδικό πρόγραμμα ενημέρωσης σε έξι πόλεις για την εξοικείωση των πολιτών με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.
  • Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί υποστηρικτικά, ενισχύοντας την αυτοεξυπηρέτηση και διευκολύνοντας το έργο των εργαζομένων χωρίς να υποκαθιστά τον ανθρώπινο ρόλο.

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Η εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, ενισχύεται με τη τεχνητή νοημοσύνη  που λειτουργεί ως εργαλείο καθοδήγησης, υποστήριξης και ταχύτερης πρόσβασης στην πληροφορία. Πρόκειται για δύο εξειδικευμένους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligent -AI)  για το Πολυκαναλικό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών 1566, που σχεδίασε και υλοποίησε  Choose.

Οι δυο ΑΙ βοηθοί καλύπτουν τόσο τις ανάγκες των πολιτών όσο και των Εκπροσώπων της ομάδας εργαζομένων, που διαχειρίζονται καθημερινά χιλιάδες  αιτήματα.

Τα εργαλεία είναι ήδη διαθέσιμα και αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης ψηφιακού μετασχηματισμού, η οποία συνοδεύτηκε από πανελλαδικό roadshow ενημέρωσης σε έξι πόλεις.

Ο πρώτος βοηθός απευθύνεται στον πολίτη και τον  καθοδηγεί στις υπηρεσίες υγείας. Μέσα από την ιστοσελίδα 1566.gov.gr και την mobile εφαρμογή του συστήματος, ο χρήστης μπορεί να περιγράψει το αίτημά του και να λάβει καθαρή, δομημένη πληροφόρηση για τα επόμενα βήματα.

Ο δεύτερος βοηθός έχει σχεδιαστεί για τους εκπροσώπους εξυπηρέτησης και είναι ενσωματωμένος στο σύστημα ticketing. Παρέχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες, μειώνοντας τον χρόνο αναζήτησης και ενισχύοντας τη συνέπεια των απαντήσεων.

Η διάκριση αυτή έχει ουσιαστική σημασία: το πρώτο εργαλείο ενισχύει την αυτοεξυπηρέτηση, ενώ το δεύτερο υποστηρίζει τον άνθρωπο που καλείται να διαχειριστεί σύνθετα αιτήματα, χωρίς να αντικαθιστά τον ρόλο του.

Τι προσφέρει ο Α’ βοηθός ΑΙ στον πολίτη

Ο πρώτος βοηθός AI του 1566 συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας του πολίτη, περιορίζοντας την ανάγκη αναζήτησης σε πολλαπλές ιστοσελίδες. Ο πολίτης μπορεί να λάβει καθοδήγηση για:

  • τον προγραμματισμό ραντεβού σε νοσοκομεία και Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
  • τα εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία,
  • προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς,
  • φάρμακα υψηλού κόστους,
  • ταξιδιωτική ιατρική και οδηγίες υγείας,
  • υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών.
  • Η συγκέντρωση της πληροφορίας σε ένα ενιαίο σημείο διευκολύνει τον χρήστη να εντοπίσει γρήγορα το κατάλληλο κανάλι εξυπηρέτησης.

Ο 2’ Βοηθός ΑΙ για τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης

Ο δεύτερος βοηθός ΑΙ λειτουργεί ως εσωτερικό εργαλείο γνώσης για τον Εκπρόσωπο Εξυπηρέτησης. Η άμεση πρόσβαση σε οργανωμένες πληροφορίες μειώνει τον χρόνο αναζήτησης των εργαζόμενων του 1566, στις διαδικασίες και απαντήσεις, ενώ ενισχύει τη συνοχή της εξυπηρέτησης, ειδικά όταν ένα αίτημα αφορά πολλαπλές υπηρεσίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί υποστηρικτικά, επιτρέποντας στους εκπροσώπους να επικεντρώνονται στην επικοινωνία με τον πολίτη και στη διαχείριση της υπόθεσης.

Παράλληλα με την τεχνολογική ανάπτυξη, η Choose υλοποίησε πανελλαδικό roadshow ενημέρωσης σε έξι πόλεις. Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις υπηρεσίες του 1566, να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά εργαλεία και να καταθέσουν σχόλια για τις πραγματικές ανάγκες τους. Η συλλογή feedback προσθέτει μια ανθρωποκεντρική διάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναδεικνύοντας δυσκολίες που δεν προκύπτουν μόνο από στατιστικά χρήσης.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια εξυπηρέτηση δεν περιορίζεται στην ταχύτητα παραγωγής απαντήσεων. Απαιτεί σαφήνεια, επικαιροποιημένη πληροφορία και δυνατότητα αναγνώρισης των περιπτώσεων όπου απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ψηφιακή προσέγγιση του 1566  με τους δυο βοηθούς ΑΙ, επιχειρεί να ενισχύσει τόσο την αυτοεξυπηρέτηση όσο και την υποστηριζόμενη εξυπηρέτηση, χωρίς να μετατρέπει το σύστημα σε ένα απλό chatbot.

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