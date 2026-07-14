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ΥΓΕΙΑ

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14.07.2026 21:48

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα: Η εκστρατεία του ΕΚΕΑ και η παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη

14.07.2026 21:48
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Εκατοντάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να δώσουν αίμα, κατά τη διήμερη εκστρατεία που έκανε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στο Σύνταγμα, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη είναι ισχυρό κοινωνικό όπλο – και επιπλέον δεν γνωρίζει εποχές, καθώς η προσπάθεια έγινε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Η εκστρατεία και η ανταπόκριση του κόσμου έδειξαν ότι οι ανάγκες για αίμα καλύπτονται από το πλεόνασμα ανθρωπιάς.

Όπως αναφέρει το ΕΚΕΑ «η ελπίδα έχει πρόσωπο: το πρόσωπο κάθε εθελοντή αιμοδότη».

Το χώρο που στήθηκε το στρατηγείο του ΕΚΕΑ επισκέφτηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδη, που επιδεικνύει σταθερή υποστήριξη στο πλάνο δράσεων του Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.

Στην προσπάθεια συνέβαλε επίσης η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας – ΕΘΝ.Ο.Α που εκπροσωπήθηκε από τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της  Σπύρο Αυγουστή, τον Ολυμπιονίκη μας Νίκο Σκιαθίτη και τη διακεκριμένη αθλήτρια υδατοσφαίρισης Άννα Χαραλαμπίδου που πρόσφεραν εθελοντικά αίμα.

Σημαντική ήταν και η διάθεση του χώρου από τις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ.

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