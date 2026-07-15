Πράσινη Αριστερά: Μαγνησία – Πολίτες απέναντι στο βαθύ κράτος

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Η ΑΓΕΤ λειτουργεί μέσα στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου και για την παραγωγή του τσιμέντου καίει στερεά απόβλητα, κυρίως πλαστικά, που επιβαρύνουν επικίνδυνα τη δημόσια υγεία.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Βόλο είναι εξαιρετικά ψηλά και συχνά στο κόκκινο.

Το ΣτΕ απαγόρευσε στην εταιρεία να φέρνει τα απόβλητα αυτά στο λιμάνι της, προκειμένου να περιφρουρηθεί το θαλάσσιο οικοσύστημα του Παγασητικού. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πόλης (2016), προβλέπει την απομάκρυνση του εργοστασίου από αυτή τη θέση, ώστε να δημιουργηθούν χώροι τουρισμού και αναψυχής. Η άδεια της μονάδας έληξε εφέτος.

Η εταιρία όμως υπέβαλε πριν 2 έτη αίτηση ζητώντας νέα παράταση λειτουργίας, υπό νέα νομική μορφή (Μεμονωμένη Μεγάλη Μονάδα !!!) και νέα ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Το πολιτικό όργανο που προΐσταται των υπηρεσιών (Περιφέρεια Θεσσαλίας) γνωμοδότησε αρνητικά.

Όπως αρνητικά γνωμοδότησαν όλοι οι επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας.

Παρά τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι η μονάδα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Ανάπτυξης) γνωμοδότησαν θετικά στην έγκριση της νέας ΑΕΠΟ.

Με το δεδικασμένο από την προσφυγή της ΠΠΜ (Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας) και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων), που δικαιώθηκαν με όφελος την προστασία του Παγασητικού. Τώρα, οι Φορείς της Μαγνησίας με κοινό μέτωπο θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα προσφυγή στο ΣτΕ.

Ο αγώνας για καλύτερη ζωή, συνεχίζεται.

Ο αγώνας κατά της κυβέρνησης της καταστροφής, συνεχίζεται.

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι αρωγός και μπροστάρης στον αγώνα.

Συντονιστικό

ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ