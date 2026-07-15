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15.07.2026 15:31

Οι ΗΠΑ χτυπούσαν επί 90 λεπτά το στρατηγικής σημασίας νησί Μεγάλο Τουνμπ στα Στενά του Ορμούζ

15.07.2026 15:31
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Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν σήμερα γύρο πληγμάτων με στόχο παράκτια αμυντικά συστήματα καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων κρουζ στο νησί Μεγάλο Τουνμπ του Ιράν, ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM).

Το 90 λεπτών κύμα πληγμάτων είχε στόχο να κάμψει τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι επιθέσεις αποδυνάμωσαν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM.

Το νησί, το οποίο καταλήφθηκε από το Ιράν το 1971 από την περιοχή που αργότερα θα γινόταν τα ΗΑΕ, θεωρείται στρατηγικό σημείο στο στενό.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και ενέτειναν την εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων την Τετάρτη, ως αντίποινα για τις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον πλοίων που προσπαθούσαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, ωστόσο, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παρακάμπτοντας τους κανόνες που είχε θέσει.

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, η Φατεμέχ Μοχατζερανί.

“Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της”, έγραψε στο X.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε.

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