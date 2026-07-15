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15.07.2026 13:02

Ο Χριστοδουλίδης προανήγγειλε εξελίξεις με το Κυπριακό: «Σύντομα θα υπάρξουν ειδήσεις»

15.07.2026 13:02
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Έντονη κινητικότητα φαίνεται πως υπάρχει γύρω από το Κυπριακό, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να προαναγγέλλει νέες εξελίξεις «μέσα στις επόμενες ημέρες».

Ο πρόεδρος της Κύπρου ανέφερε πως στόχος της κυπριακής κυβέρνησης «είναι η ανατροπή των διαχρονικών επιδιώξεων της Τουρκίας μέσα από μία λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, η οποία θα επανενώνει στην πράξη την Κυπριακή Δημοκρατία και θα είναι απολύτως συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη συνάντησή του στο Παρίσι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και στην απόφαση για τον διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Επιτροπής ως ειδικού αντιπροσώπου της για το Κυπριακό.

«Υπάρχουν αρκετές εξελίξεις. Τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις που θα αποδεικνύουν αυτή την κινητικότητα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών.

Ερωτηθείς εάν έχει καθοριστεί ημερομηνία για διευρυμένη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η κινητικότητα από μόνη της για εμάς δεν είναι ικανοποιητική. Θέλουμε αποτελέσματα και το πρώτο αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν», τόνισε.

Αναφερόμενος στη σύντομη επαφή που είχε στο Παρίσι με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν, διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για συνομιλίες, αλλά για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις κινήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 15:24
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