ΣΥΡΙΖΑ: Νέος γραμματέας της ΚΟ ο Αμανατίδης, κρεσέντο αποχωρήσεων βουλευτών – Αποχή από Φάμελλο, διαφωνεί με την επιστροφή Πολάκη

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Εικόνα κόμματος… στα πρόθυρα νευρικής κρίσης – για να παραφράσουμε τον Αλμοδόβαρ – παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά τη φάση των παραιτήσεων, πλέον έχουμε μπει στο στάδιο των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, με την Κ.Ο. να συρρικνώνεται σχεδόν ώρα με την ώρα.

Μετά το χθεσινό πρώτο «κύμα» αποχωρήσεων – Γιώργος Ψυχογιός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρήλος – σήμερα τη σκυτάλη πήραν οι Απόστολος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη, οι οποίοι με επιστολές τους στον Πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και να παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές.

Αν στις παραπάνω αποχωρήσεις προστεθεί και η ανεξαρτητοποίηση, λίγο μετά την ορκωμοσία της, της Μυρτώς Κοροβέση (η οποία, άλλωστε, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασσελάκη) ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αποχωρήσει από την Κ.Ο. του κόμματος μέσα σε διάστημα λίγο πάνω από 24 ώρες φθάνει τους 7, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έπονται κι άλλες ανεξαρτητοποιήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες ή και ώρες.

Αποχή από Φάμελλο

Υπό αυτές τις συνθήκες, εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες ότι ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε επικοινωνία που είχε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, φέρεται να δήλωσε ότι θα απέχει από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. ουσιαστικά διαφωνόντας με την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην ομάδα του κόμματος.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σ. Φάμελλος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του για το γεγονός πως προηγείται η εκλογή γραμματέα της Κ.Ο. της εκλογής προέδρου Κ.Ο., που, όπως τόνισε, αποτελεί την μείζονα πολιτική προτεραιότητα και υποχρέωση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος ότι το να τεθεί εκλογή γραμματέα Κ.Ο., με στόχευση να επιστρέψει ένας ανεξάρτητος βουλευτής, ώστε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, είναι απαράδεκτη μεθόδευση σε αντίθεση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον κανονισμό, άλλα και με τις αξίες της Αριστεράς.

Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται στο πλαίσιο αυτό να επισήμανε στον Θ. Ξανθόπουλο ότι δεν θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Κ.Ο., ώστε να μην νομιμοποίησει «αυτή την απαράδεκτη μεθόδευση», η οποία έπεται επιλογών των τελευταίων ημερών που έχουν προσβάλλει το κόμμα και τα μέλη του.

Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κ.Ο., στην οποία έδωσαν το «παρόν» μόνο επτά βουλευτές, οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος (ο οποίος προήδρευσε της διαδικασίας), Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα και Γιώργος Παπαηλίου. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας της Κ.Ο. του κόμματος, ενώ η εκλογή νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 9 το πρωί.

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