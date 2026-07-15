search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 09:57

Ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση 

15.07.2026 09:57
korovesi-orkomosia2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.

Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.

Η κ. Κοροβέση, πάντως, αμέσως μετά την ορκωμοσία της απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και είναι αντιπρόεδρος στους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.

Διαβάστε επίσης:

Χαρδαλιάς: «Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας – Η Αττική αλλάζει με έργα παντού»

ΣΥΡΙΖΑ: Βροχή αποχωρήσεων από βουλευτές με το βλέμμα στην ΕΛΑΣ – Κρατάνε έδρα και προνόμια

Στη Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
t-rex-deinosavros-dimoprasia-sothebys-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο ακριβός… δεινόσαυρος έσπασε κάθε ρεκόρ: Πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

kasselakis_new_789
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία

kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

kontou-konstantinou-new
ΣΙΝΕΜΑ

Συγκλονίζει ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρω Κοντού – «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Υπόθεση Λιγνάδη: Με εντολή Μαξίμου η συνέντευξη τύπου της Μενδώνη - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Μενδώνη για Μάρω Κοντού: Είχε μια σπάνια γοητεία με πηγαίο ταλέντο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 12:36
t-rex-deinosavros-dimoprasia-sothebys-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο ακριβός… δεινόσαυρος έσπασε κάθε ρεκόρ: Πωλήθηκε για 50,1 εκατ. δολάρια

kasselakis_new_789
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ανιστόρητος αχταρμάς του Κασσελάκη βάζει «πλυντήριο» για ακροδεξιά, παρακράτος και αστυνομική βία

kipseli new
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη: Ρωγμές σε πάνω από 15 κτίρια στην περιοχή όπου γίνονται έργα για το Μετρό

1 / 3