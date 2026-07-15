Ορκίστηκε βουλευτής και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως η Μυρτώ Κοροβέση 

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Με θρησκευτικό όρκο ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ η Μυρτώ Κοροβέση μετά την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα του Γιώργου Καραμέρου.
Η βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση κατέλαβε την έδρα ως δεύτερη επιλαχούσα του ψηφοδελτίου της Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Ιουνίου του 2023 καθώς ο πρώτος επιλαχών Χρήστος Σπίρτζης με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη αρνήθηκε το βουλευτικό αξίωμα.
Η κ. Κοροβέση, πάντως, αμέσως μετά την ορκωμοσία της απέστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και είναι αντιπρόεδρος στους «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» του Στέφανου Κασσελάκη.
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