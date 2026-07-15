Η RESINVEST στον διεθνή διάλογο για τη συμμόρφωση, τη νομική στρατηγική και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

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H ενεργειακή τεχνική εταιρεία RESINVEST συμμετείχε στο 14th Brand Protection Excellence Forum, ένα διεθνές executive forum με συμμετοχή αποκλειστικά κατόπιν πρόσκλησης, το οποίο συγκεντρώνει ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και ειδικούς στους τομείς της νομικής στρατηγικής, της κανονιστικής συμμόρφωσης, και της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, 1 και 2 Ιουλίου 2026, και η RESINVEST εκπροσωπήθηκε από την Αλεξία Τροκούδη, Head of Legal and Regulatory Strategy της εταιρείας. Η κ. Τροκούδη συμμετείχε στη διοργάνωση με ιδιαίτερα τιμητικό και ουσιαστικό ρόλο, ως Chair Person των διήμερων εργασιών του Συνεδρίου στο οποίο συμμετείχαν στελέχη κορυφαίων διεθνών επιχειρήσεων.

Οι εργασίες του Forum επικεντρώθηκαν στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων, της κανονιστικής συμμόρφωσης, της διαχείρισης επιχειρηματικού κινδύνου, της αντιμετώπισης της παραποίησης προϊόντων και την αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στη δικτύωση μεταξύ στελεχών διεθνών επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας συμπεριλαμβανομένης και της Ενέργειας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Αλεξία Τροκούδη πραγματοποίησε, επίσης, παρουσίαση με θέμα «Recent incidents of instability and Blackouts in SE Europe and Iberia and the Risk to Energy Sector Businesses», αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των πρόσφατων ενεργειακών διαταραχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ιβηρική Χερσόνησο, καθώς και τη σημασία της προετοιμασίας, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων για τις επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα. Η Head of Legal and Regulatory Strategy της RESINVEST επεσήμανε τουςκινδύνους που φέρουν οι εταιρείες με δραστηριότητα στον κλάδο της Ενέργειας σε περίπτωση εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης, τους επιχειρηματικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθενται έναντι των καταναλωτών, τους κινδύνους για την εταιρική φήμη, και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρουσίασε τις προκλήσεις που ανακύπτουν για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και επιχειρησιακής συνέχειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

«Το 14th Brand Protection Excellence Forum αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί ότι τον κίνδυνο για το σήμα και τη φήμη τους φέρουν και οι ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν απρόσκοπτα και αδιάλειπτα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους καταναλωτές και την κοινωνία. Σε διαφορετική περίπτωση, διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν σωρεία διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, να βρεθούν αντιμέτωπες με αστικές αξιώσεις, αλλά και να υποστούν σημαντικό πλήγμα στη φήμη και την αξιοπιστία τους, με ενδεχόμενη απώλεια πελατών μέσω του μηχανισμού αλλαγής παρόχου» επεσήμανε η κ. Τροκούδη.

Με δημόσια ανάρτησή τους, οι διοργανωτές του Forum ευχαρίστησαν την Αλεξία Τροκούδη για τη συμβολή της στην επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών, επισημαίνοντας τον ρόλο της στον συντονισμό των συζητήσεων και στην ανάδειξη των βασικών συμπερασμάτων.

Η συμμετοχή της RESINVEST σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου εντάσσεται στη διαρκή στρατηγική της εταιρείας για εξωστρέφεια, παρακολούθηση των διεθνών κανονιστικών εξελίξεων και ενίσχυση της τεχνογνωσίας των στελεχών της. Μέσα από την ενεργό παρουσία της σε διεθνή φόρα, η RESINVEST συμβάλλει στον διάλογο για ζητήματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και τον ενεργειακό τομέα.

Η RESINVEST είναι μία από τις πλέον δραστήριες ελληνικές τεχνικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Δραστηριοποιείται στην υλοποίηση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, υβριδικών έργων και μονάδων βιοαερίου, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων ως Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO).

Η εταιρεία επέκτεινε την τεχνογνωσία της και στον τομέα της κατασκευής, έχοντας αναλάβει τον εκσυγχρονισμό δημόσιων νοσοκομείων και μονάδων υγείας σε όλη την Ελλάδα.

Την περίοδο αυτή η RESINVEST κατασκευάζει φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος άνω των 300 MW, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της

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