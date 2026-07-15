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15.07.2026 07:00

Η Trendyol φέρνει την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στη BASE 2026, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή νέων καλλιτεχνών

15.07.2026 07:00
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Η Ελλάδα θα είναι για πρώτη φορά η τιμώμενη χώρα στη BASE 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης στην Τουρκία, σε μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Trendyol. Η συμμετοχή δημιουργεί νέες δυνατότητες διεθνούς προβολής για νέους Έλληνες δημιουργούς, ενώ παράλληλα ενισχύει την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η έκθεση, η οποία πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη και προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 20.000 επισκέπτες, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάδειξη ανερχόμενων καλλιτεχνών. Στη διοργάνωση του 2026, περισσότεροι από 150 νέοι δημιουργοί από την Τουρκία θα παρουσιάσουν τα έργα τους, ενώ ειδική ενότητα θα είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής, Έλληνες καλλιτέχνες που είτε σπουδάζουν σήμερα είτε έχουν αποφοιτήσει την τελευταία δεκαετία από Σχολές Καλών Τεχνών και συναφή εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσα από αξιολόγηση των portfolios, τα οποία θα περιλαμβάνουν δείγματα της καλλιτεχνικής τους δουλειάς, βιογραφικό και στοιχεία επικοινωνίας.

Η διοργάνωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων μορφών τέχνης, όπως ζωγραφική, φωτογραφία, γλυπτική, κεραμική, animation, βίντεο, υφαντική, καλλιτεχνική υαλουργία, γραφιστική και visual communication design, επιδιώκοντας να παρουσιάσει τη σύγχρονη δημιουργική παραγωγή της νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Η συμμετοχή της Ελλάδας εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Trendyol Art, μέσω του οποίου η εταιρεία επενδύει σε δράσεις πολιτισμού και στήριξης της σύγχρονης τέχνης. Το πρόγραμμα έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 150 ανεξάρτητους καλλιτέχνες στην Τουρκία, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να παρουσιάζουν και να διαθέτουν τα έργα τους σε εκατομμύρια χρήστες.

Παράλληλα, η Trendyol έχει διευρύνει την παρουσία της σε σημαντικές διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις, στηρίζοντας, μεταξύ άλλων, τη Contemporary Istanbul, τη BASE, αλλά και το Περίπτερο της Τουρκίας στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας.

Για την εταιρεία, η επένδυση στον πολιτισμό αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας και ενίσχυσης της δημιουργικής οικονομίας, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τις ψηφιακές πλατφόρμες για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καλλιτεχνών στο κοινό και στις διεθνείς αγορές.

Η συμμετοχή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη BASE 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ως ευκαιρία προβολής για τη νέα γενιά Ελλήνων δημιουργών, αλλά και ως πεδίο ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ των καλλιτεχνικών κοινοτήτων Ελλάδας και Τουρκίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο που αποκτούν μεγάλες επιχειρήσεις του ψηφιακού εμπορίου στη χρηματοδότηση και υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων, εντάσσοντας την τέχνη στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης και εξωστρέφειάς τους.

Ιδρυμένη το 2010 στην Κωνσταντινούπολη, η Trendyol έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της ευρύτερης περιοχής, συνδέοντας περισσότερους από 250.000 εμπόρους και εμπορικά σήματα με πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες σε αγορές όπως η Τουρκία, η Γερμανία, το Αζερμπαϊτζάν και χώρες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ευρώπης.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 09:30
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