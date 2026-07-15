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15.07.2026 09:26

Από εργασίες περίφραξης προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά – Μία σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια

15.07.2026 09:26
FOTIA THERMI

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Στη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε, χθες το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Βασιλικών – Περιστερά, στον δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την προανάκριση, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιέργειας σιτηρών και προκάλεσε ζημιές και σε ελαιόδεντρα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, από ξηράς και αέρος, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Ο συλληφθείς οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 14 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 563 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 745.272,57 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 183 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 168 αφορούσαν υποθέσεις εμπρησμού από αμέλεια και οι 15 εμπρησμού από πρόθεση.

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