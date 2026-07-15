Βγαίνει σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα – Μέτρα προστασίας στο σπίτι της

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Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα η δικηγόρος και πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειάς της.

Η πολιτεύτρια έχασε τη μητέρα της, Βάγια, μετά την επίθεση με γκαζάκια στην οικία τους στη Θεσσαλονίκη.

Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες νοσηλείας, η κατάστασή της υγείας, της επέτρεψε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αφροδίτη Νέστορα είχε αποχωρήσει προσωρινά από το νοσοκομείο με δική της ευθύνη, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί στη κηδεία της μητέρα της, η οποία έχασε τη ζωή της μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην κατοικία τους.

H κα. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από γιατρούς και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να προχωρήσει σήμερα σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματα σχετικά με την πορεία της υγείας της αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης.

Αφροδίτη Νέστορα: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της επιστροφής της στο σπίτι

Σύμφωνα με το Star, εξακολουθεί να υπάρχει αστυνομική παρουσία έξω από την κατοικία της, καθώς οι αρχές έχουν αναλάβει τη φύλαξη του σημείου από την πρώτη στιγμή μετά την επίθεση.

Με την σημερινή επιστροφή της στο σπίτι, αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας, ενώ θα τεθούν σε εφαρμογή και ειδικές προβλέψεις για τη διαχείριση της παρουσίας των δημοσιογράφων.

Στόχος των αρχών είναι να περιοριστεί η προσέγγιση μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων εξαιτίας των εγκαυμάτων που φέρει.

Όλο το διάστημα της νοσηλείας της, η Αφροδίτη Νέστορα είχε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. Ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των υπόπτων, καθώς και για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδόθηκαν.

Προφυλακίστηκαν δύο από τους τρεις συλληφθέντες

Στο μεταξύ, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης με γκαζάκια, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχετικά με την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενος έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Η απολογία του αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.

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