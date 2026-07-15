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15.07.2026 07:41

Πειραιάς: Αναπάντητα ερωτήματα για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό στο γκαράζ – Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές

15.07.2026 07:41
peiraias

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Οι σπαρακτικές φωνές των γονιών του νέου ζευγαριού που βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητο στο γκαράζ του σπιτιού αναστάτωσαν χθες το πρωί τον Πειραιά.

Συγγενείς και φίλοι έχουν βυθιστεί στο πένθος περιμένοντας πλέον να μάθουν και επιβεβαιωμένα τον λόγο για τον οποίο τα δύο νεαρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους.

Χθες λίγο μετά τις 9:00 το πρωί (14/7/2026), όταν ο πατέρας του 28χρονου κατέβηκε στο γκαράζ του σπιτιού του στον Πειραιά, αντίκρισε τον γιο του και τη σύντροφό του μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ειδοποίησε αμέσως τις αρχές αλλά πλέον ήταν πολύ αργά για το νεαρό ζευγάρι.

Το νεαρό ζευγάρι φαίνεται να πέθανε από αναθυμιάσεις καθώς το αυτοκίνητο βρέθηκε με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν κλειστή. Το στοιχείο αυτό έχει οδηγήσει τις Αρχές στο ενδεχόμενο συσσώρευσης καυσαερίων μέσα στον χώρο.

Και ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι ο θάνατος των δύο νέων προήλθε από αναθυμιάσεις του κινητήρα, οι οποίες πιθανόν πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού, όμως τις οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν ποια αέρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς των αδικοχαμένων νέων που έχασαν τα αγαπημένα τους πλάσματα. «Το κορίτσι μου το έχασα», φαίνεται να φώναζε η μητέρα της κοπέλας με τη γειτονιά να έχει συγκλονιστεί από τη ανείπωτη τραγωδία.

Ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξήγησε τον κίνδυνο: «Αν μείνει αναμμένος ο κινητήρας για αρκετή ώρα και δε μπορούν να εκτονωθούν τα καυσαέρια στο εξωτερικό περιβάλλον αφού είναι κλειστή η γκαραζόπορτα, τα καυσαέρια θα περάσουν μέσω του κλιματισμού στην καμπίνα, οπότε μπορεί να επέλθει και θάνατος».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 09:31
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