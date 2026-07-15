Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με θύμα 20χρονο διανομέα: Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

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Θανατηφόρο τροχαίο με έναν διανομέα ηλικίας 20 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό.

Κατά τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέας συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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