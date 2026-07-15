search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 09:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2026 06:55

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή με θύμα 20χρονο διανομέα: Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

15.07.2026 06:55
asthenoforo-new (2)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν διανομέα ηλικίας 20 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Αγία Παρασκευή.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό.

Κατά τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 20χρονος διανομέας συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος.

Από τη σύγκρουση ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης

Η «πολιορκία» από την Αλγερία και η γρήγορη υποχώρηση της ζέστης: Πώς τα μελτέμια θα σώσουν την παρτίδα!

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
choose
BUSINESS

Choose: Ενσωματώνει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στο 1566 αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών

FOTIA THERMI
ΕΛΛΑΔΑ

Από εργασίες περίφραξης προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά – Μία σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια

skylos elvetia
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τα κατοικίδια στα πλοία: Οι κανόνες, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

f16-zakunthos_0907_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

F-16: Επιστρέφει στην Αθήνα με… πλοίο το μαχητικό που κατέπεσε στη Ζάκυνθο (Video)

gkletsos-new
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: «Η δήλωση για το ψάρι ήταν στρατηγική κίνηση – Ήθελα να στηρίξω κάποιους ανθρώπους και να πατήσουμε την πατριαρχία» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

paros
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η απαξίωση των εργαζομένων βαφτίζεται πολυτέλεια: Σερβιτόρος βούτηξε στη θάλασσα για να γεμίσει ποτήρια θαμώνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 09:31
choose
BUSINESS

Choose: Ενσωματώνει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στο 1566 αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών

FOTIA THERMI
ΕΛΛΑΔΑ

Από εργασίες περίφραξης προκλήθηκε η πυρκαγιά στα Βασιλικά – Μία σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια

skylos elvetia
ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει με τα κατοικίδια στα πλοία: Οι κανόνες, τα έγγραφα και οι προϋποθέσεις

1 / 3