Η «πολιορκία» από την Αλγερία και η γρήγορη υποχώρηση της ζέστης: Πώς τα μελτέμια θα σώσουν την παρτίδα!

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το φετινό καλοκαίρι αρνείται πεισματικά τις υπερβολές… αγαπάει την ισορροπία και αποφεύγει τους καύσωνες – γεγονός πρωτοφανές εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια!

Η εβδομάδα που διανύουμε δεν φέρνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο μοτίβο: Υποφερτή ζέστη, κυρίως αιθριότητα και μελτέμια που λειτουργούν σαν φυσικό κλιματιστικό, αλλά παράλληλα μας εφιστούν και την προσοχή, καθώς αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς! Την ώρα λοιπόν που θερμές αέριες μάζες από την καυτή Αλγερία πολιορκούν τη χώρα μας, όλα δείχνουν πως τελικά δεν θα καταφέρουν να μας προβληματίσουν! Μπορεί το θερμόμετρο να πιέζεται προσωρινά προς τα πάνω, όμως η κυριαρχία της ζέστης θα είναι σύντομη. Πολύ γρήγορα ο υδράργυρος θα υποχωρήσει, επιτρέποντάς μας να πάρουμε και πάλι τις πολυπόθητες ανάσες δροσιάς που τόσο έχουμε ανάγκη.

Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα σύντομο «ζεστό» πέρασμα, το οποίο όμως θα δώσει γρήγορα τη θέση του σε ένα πιο δροσερό και απόλυτα φιλικό καλοκαιρινό σκηνικό!

Το μενού της Τετάρτης: Ήλιος παντού και ενισχυμένο μελτέμι

Σήμερα, Τετάρτη, ο ήλιος θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, ενώ κάποιες αραιές νεφώσεις ίσως κάνουν την εμφάνισή τους στα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, δίνοντας κάποιες σκόρπιες βροχές στα βόρεια ορεινά, κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τα μελτέμια θα πνέουν αρκετά ενισχυμένα. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και εξασθενημένοι, όμως στο Αιγαίο οι βοριάδες θα αγγίξουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα του πελάγους και στην περιοχή της Καρπάθου θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Όσο για τη ζέστη, ο υδράργυρος παρουσιάζει τάση ανόδου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μάλιστα, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Αιτωλοακαρνανίας θα αγγίξει τοπικά και τους 36 με 37 βαθμούς. Στον αντίποδα, τα μελτέμια θα διατηρήσουν σαφώς πιο δροσερές και ευχάριστες τις συνθήκες στις Κυκλάδες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, το σκηνικό θα είναι απόλυτα ηλιόλουστο και καλοκαιρινό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι μεταβλητοί και πιο εξασθενημένοι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 21 έως τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις παραθαλάσσιες περιοχές να απολαμβάνουν πιο δροσερές συνθήκες.

Πηγαίνοντας βορειότερα, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος με ηλιοφάνεια, αν και τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες παροδικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια νωρίς το πρωί, ενώ αργότερα θα πνέουν νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 19 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η τάση για την Πέμπτη

Την Πέμπτη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα συνθέσουν το μενού της ημέρας. Ωστόσο, θερμότερες αέριες μάζες θα προσεγγίσουν τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να σφίξει λίγο παραπάνω η ζέστη. Προς το παρόν, πάντως, οι θερμοκρασίες δεν κρύβουν κάτι το ανησυχητικό, ιδιαίτερα για όσους έχουν την τύχη να απολαμβάνουν τη δροσιά της θάλασσας!

Διαβάστε επίσης:

Πειραιάς: «Πάγωσε» η γειτονιά από τις σπαρακτικές φωνές των γονιών του ζευγαριού που βρήκε τραγικό τέλος σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 14χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της

Εξιτήριο από το «Παπανικολάου» την Τετάρτη για την Αφροδίτη Νέστορα











