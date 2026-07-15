Δολοφονία στο Άργος: Η αμηχανία της κυβέρνησης μπροστά στις ακρότητες των δημάρχων της περιοχής

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Η δολοφονία στο Άργος ενός 20χρονου στο φάσμα του αυτισμού από αστυνομικούς που τον πυροβόλησαν πολλές φορές, από μόνη της είναι ένα περιστατικό που φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, καθώς οδηγεί σε άκρα που κανείς δεν επιθυμεί το δόγμα «νόμος και τάξη».

Σχεδόν από την πρώτη στιγμή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, πήρε καθαρή στάση, καταδικάζοντας με αυστηρή γλώσσα τους αστυνομικούς που σκότωσαν τον νεαρό. «Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά» είπε ο υπουργός χωρίς περιστροφές, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι «προφανώς, υπάρχουν κατηγορούμενοι και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται, με αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα».

Η ξεκάθαρη στάση Χρυσοχοΐδη – τόσο όσον αφορά στην καταδίκη του περιστατικού, όσο και για τη νομική αντιμετώπιση των φερόμενων ως δραστών (οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι) – επιχείρησε να βάλει τέλος σε μια εξαιρετικά άχαρη (και προσβλητική για το θύμα) συζήτηση που είχε ανοίξει στη δημόσια σφαίρα για τη δολοφονία του 20χρονου, τα όρια της αστυνομικής βίας και της χρήσης των όπλων από τα όργανα της τάξης, με την κυβέρνηση να παίρνει θέση και προφανώς να τάσσεται με το θύμα και όχι με τους θύτες.

Ωστόσο, αυτή την προσπάθεια ήδη υποσκάπτουν δύο στελέχη της ΝΔ, ο νυν δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Γιάννης Μαλτέζος, και ο πρώην δήμαρχος, Δημήτρης Καμπόσος, οι οποίοι με δηλώσεις τους και αναρτήσεις στα social media τάχθηκαν ανοιχτά κατά της προφυλάκισης των δύο αστυνομικών, ενώ επιτέθηκαν και στην οικογένεια του θύματος, χρησιμοποιώντας μισαναπηρική γλώσσα και λίγο – πολύ ρίχνοντάς τους την ευθύνη για το περιστατικό, αφού «όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες», όπως έγραψε ο Γ. Μαλτέζος.

Από την πλευρά του, ο Δ. Καμπόσος, ο οποίος είχε διαγραφεί από τη ΝΔ για χυδαία επίθεση στον αείμνηστο Γιάννη Μπουτάρη, αλλά… επανέκαμψε το 2023, χωρίς εν πάση περιπτώσει να δείξει κάποια μεταμέλεια, επιτέθηκε με ακραίους χαρακτηρισμούς («κομπλεξικούς», «αναρχοφασίστες», «μπαχαλάκηδες», «κοπρόσκυλα», «εμπρηστές», «φονιάδες», «εμπόρους ναρκωτικών», «νταβατζήδες» και «αποβράσματα») σε όσους του έκαναν κριτική για την αρχική του θέση, ενώ υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί «έκαναν άριστα τη δουλειά τους» και ότι το κράτος έκανε «τεράστιο λάθος» όταν αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Η Νέα Αριστερά, με πολύ έντονο τρόπο, αλλά και συνολικά η αντιπολίτευση κάλεσαν το κυβερνών κόμμα να διαγράψει τα δύο στελέχη του για τις (επιεικώς…) απρέπειες που εκστόμισαν, ωστόσο σε κυβέρνηση και ΝΔ επικρατεί… σιγή ασυρμάτου. Μόνο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Στράτος Σιμόπουλος, απάντησε στους μισαναπηρικούς χαρακτηρισμούς Μαλτέζου, αλλά κι αυτός περιορίστηκε σε απόσπασμα από ομιλία του για τους ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού, στο οποίο ανέφερε (και σωστά) ότι «στόχος δεν είναι να αλλάξουμε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να μοιάζουν με όλους τους άλλους. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανθίσει με τον δικό του τρόπο. Μια κοινωνία όπου η διαφορετικότητα δεν θεωρείται πρόβλημα, αλλά δύναμη».

Στην ερώτηση γιατί η ΝΔ δεν διαγράφει δύο στελέχη που αμαυρώνουν την εικόνα της και κινούνται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από την κυβερνητική γραμμή για το αιματηρό περιστατικό, κομματικές πηγές σημείωναν ότι στην παρούσα φάση μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει εσωκομματική αναταραχή σε μια περίοδο που η «γαλάζια» παράταξη επιδιώκει να εμφανίζεται αρραγής και συμπαγής. Παράλληλα, επισήμαναν ότι – με το… αναμενόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά – η ευρύτερη Πελοπόννησος αναμένεται να μετατραπεί σε εκλογικό «πεδίο μάχης», οπότε μια διπλή διαγραφή ενδεχομένως θα προκαλούσε τάσης φυγής σε ψηφοφόρους που συμφωνούν με τις απόψεις του πρώην και του νυν δημάρχου Άργους.

Πάντως, οι ίδιες κομματικές πηγές αναφέρουν ότι αν τα δύο στελέχη συνεχίσουν το ίδιο «βιολί», τότε ίσως η στάση του κόμματος επανεξεταστεί και έχουμε εξελίξεις. Για την ώρα, πάντως, διαγραφές δεν φαίνονται στον ορίζοντα.

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