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13.07.2026 09:06

Άργος: Οργή Χρυσοχοϊδη, «η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά»

13.07.2026 09:06
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Με έντονο και κατηγορηματικό τρόπο, που δεν σηκώνει παρερμηνείες, αλλά αποστομώνει και τους αυτόκλητους υποστηρικτές της ωμής, δολοφονικής αστυνομικής βίας, αποδοκίμασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης την εκτέλεση του 20χρονου από δύο αστυνομικούς προ ημερών στο Άργος.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο ρόλος της αστυνομίας είναι να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά», σημειώνοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε χωρίς, αλλά πάντα προέχει το πολύτιμο αγαθό της ανθρώπινης ζωής, σημείωσε ο υπουργός, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Και τόνισε είναι θέμα πλέον των δικαστηρίων η υπόθεση.

Η ξεκάθαρη παρέμβαση του κ. Χρυσοχοΐδη δίνει τέλος σε μία άθλια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τους γνωστούς κύκλους («κυρΠαντελήδες», υπερσυντηρητικούς, θιασώτες της τυφλής υπακοής και ακροδεξιούς παράγοντες) που ξεπλένουν κάθε αστυνομική ακρότητα, ακόμα και τις ωμές δολοφονίες, στο όνομα της τήρησης δήθεν της τάξης.

Έτσι κι αλλιώς το γάζωμα του 20χρονου με 13 σφαίρες και ενώ ήταν σαφές από τις μαρτυρίες ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για τους αστυνομικούς, είχε προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και μέσα στους κόλπους του σώματος με συνδικαλιστές, όπως ο Στράτος Μπαλάσκας να καταδικάζουν ευθέως.

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