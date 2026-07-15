Νέος θάνατος στο «ενεργητικό» της ICE – 28χρονος σκοτώθηκε από φορτηγό προσπαθώντας να της ξεφύγει

Takeaways by to pontiki AI Ένας 28χρονος Μεξικανός υπήκοος έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό προσπαθώντας να ξεφύγει από πράκτορες της ICE.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει το όνομα του θύματος ούτε διευκρίνισαν αν αποτελούσε συγκεκριμένο στόχο της επιχείρησης.

Πρόκειται για τον τρίτο θάνατο που συνδέεται με επιχειρήσεις της ICE μέσα σε μία εβδομάδα.

Συνολικά, δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ή στο περιθώριο των επιχειρήσεων της υπηρεσίας από την έναρξη των μαζικών απελάσεων.

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Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη σκιά των επιθετικών επιχειρήσεων της ICE, εν μέσω της εκστρατείας μαζικών απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, που μετράει «επιτυχίες» με θανάτους.

Αυτήν τη φορά πρόκειται για έναν 28χρονο υπήκοος Μεξικού που παρασύρθηκε θανάσιμα από φορτηγό με ρυμουλκούμενο, ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει με τα πόδια από πράκτορες της ICE, κοντά στην πόλη Σεντ Ογκάστιν της Φλόριντα.

Credit: St. Johns County Sheriff’s Office

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί της Τρίτης, στον χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων και καταστήματος, δίπλα στον πολυσύχναστο πολιτειακό δρόμο 16.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα, πράκτορες της ICE και της Υπηρεσίας Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) πλησίασαν τέσσερις άνδρες που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο. Και οι τέσσερις τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Ο 28χρονος επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, αλλά χτυπήθηκε από διερχόμενο φορτηγό με ρυμουλκούμενο και σκοτώθηκε επί τόπου. Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως και προσπάθησε να του προσφέρει βοήθεια.

Το υπουργείο αποφεύγει ακόμη και να κατονομάσει την ICE

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν Μεξικανός υπήκοος, χωρίς να δημοσιοποιήσει το όνομά του ή το καθεστώς παραμονής του στις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο γενικά για «επιχείρηση επιβολής του νόμου», αποφεύγοντας να κατονομάσει ευθέως την ICE, μολονότι η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας αποτελεί τμήμα της.

Παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν ο 28χρονος αποτελούσε συγκεκριμένο στόχο της επιχείρησης, καθώς και τι συνέβη στους άλλους τρεις άνδρες που διέφυγαν. Οι συνθήκες του θανάτου εξακολουθούν να ερευνώνται.

Τρίτος θάνατος μέσα σε μία εβδομάδα

Ο θάνατος στη Φλόριντα είναι τουλάχιστον ο τρίτος μέσα σε μία εβδομάδα που συνδέεται με επιχειρήσεις της ICE.

Είχαν προηγηθεί:

Ο θανάσιμος πυροβολισμός του 52χρονου Μεξικανού Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο , κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας.

, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Χιούστον του Τέξας. Ο θάνατος του 26χρονου Κολομβιανού Ζοάν Σεμπαστιάν Γκερέρο, ο οποίος πυροβολήθηκε από πράκτορες στην πόλη Μπίντεφορντ του Μέιν.

Σύμφωνα με το Associated Press, πρόκειται για τουλάχιστον τον δέκατο θάνατο που καταγράφεται κατά τη διάρκεια ή στο περιθώριο επιχειρήσεων της ICE, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σε εφαρμογή την εκστρατεία μαζικών απελάσεων.

Ο φόβος ως μέθοδος «επιβολής του νόμου»

Οι διαδοχικοί θάνατοι εντείνουν την οργή εναντίον της ICE, μιας υπηρεσίας που έχει μετατραπεί σε αιχμή του δόρατος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τελευταία τραγωδία μπορεί να μην προκλήθηκε από πυροβολισμό πράκτορα, όμως συνέβη μέσα στο περιβάλλον πανικού που δημιουργούν οι αιφνιδιαστικές επιχειρήσεις της ICE: ένας άνθρωπος έτρεξε σε έναν πολυσύχναστο δρόμο για να ξεφύγει και σκοτώθηκε.

Η ICE συνεχίζει απτόητη να σπέρνει τον θάνατο και τον πανικό παρά τις σφοδρές επικρίσεις και τα βίντεο που αποδεικνύουν την «δράση» της.

Ο θάνατος του 28χρονου στη Φλόριντα προστίθεται πλέον σε έναν ολοένα μακρύτερο κατάλογο ανθρώπων που πληρώνουν με τη ζωή τους την εκστρατεία καταστολής και εκφοβισμού της ICE.

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