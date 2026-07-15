Στα πρόθυρα νέου πολέμου η Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ απειλεί με βομβαρδισμούς διαρκείας

Takeaways by to pontiki AI Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα βομβαρδισμούς κατά ιρανικών στόχων, επιβάλλοντας παράλληλα ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Η επιχείρηση στοχεύει στην καταστροφή στρατιωτικών υποδομών και στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας από ιρανικές παρενοχλήσεις.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή και ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επέκταση των πληγμάτων σε ενεργειακές υποδομές.

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Τέταρτη ημέρα βομβαρδισμού των ΗΠΑ κατά στόχων στο Ιράν χθες, αυτή τη φορά όμως με ναυτικό αποκλεισμό σε ισχύ και την αμερικανική πλευρά να κλιμακώνει την πίεση και σε επίπεδα πέρα από το στρατιωτικό.

Από την πλευρά του το Ιράν, απαντά με βαλλιστικούς πυραύλους και drone κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν έχει απωλέσει την ικανότητα να χτυπά σε στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος.

Ο ναυτικός αποκλεισμός τέθηκε σε ισχύ στις 23:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδος) με ισχυρές δυνάμεις της CENTCOM (20 πλοία και εκατοντάδες αεροσκάφη) να τον στηρίζουν. Στόχος της αμερικανικής πλευράς να μην έχει πλέον το Ιράν τη δυνατότητα να παρενοχλεί εμπορικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Μία ώρα νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προχωρήσει σε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων σε ιρανικές πόλεις πάνω ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Αναφέρθηκαν, για άλλη μια φορά, εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το Αχβάζ και τη νήσο Κεσμ, χωρίς να είναι σαφές τι είδους στόχοι είναι αυτοί που βάλλονται. Οι Ιρανοί έσπευσαν πάντως να δηλώσουν ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν… εργοστάσιο εμφιαλωμένου νερού.

Οι επιθέσεις κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

BREAKING: Trump tells Fox News in an interview that the U.S. military is going to bomb Iran's power plants and bridges next week, if it doesn't come to the table and negotiates pic.twitter.com/ydxNt0jfxv July 14, 2026

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι οποίες στοχεύουν σε πρόσωπα, οντότητες και πλοία ενώ προχώρησε και στο πάγωμα «πορτοφολιών» κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με το Ιράν. Το συνολικό τους ύψος φτάνει τα 130 εκατ. δολάρια.

Τραμπ: Σειρά έχουν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δείξει ότι η νέα καθημερινότητα θα είναι αυτή των βομβαρδισμών.

Σε συνέντευξή του στο FOX News, ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι θα βομβαρδίζει το Ιράν μέχρι να κρίνει ο ίδιος ότι είναι αρκετά. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι στόχοι των ΗΠΑ θα περιλαμβάνουν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες, μέχρι να αναγκαστούν να έλθουν οι Ιρανοί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η απάντηση του Ιράν ήταν μια σειρά από ανακοινώσεις μέσα στη νύχτα για επιθέσεις κατά μιας σημαντικής αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ στην Ιορδανία όπου εδρεύουν αεροσκάφη F-18, αλλά και κατά βάσης των ΗΠΑ στο Κουβέιτ με μεγάλο όγκο πολεμικού υλικού το οποίο «πυρπολήθηκε» κατά την Τεχεράνη. Ταυτόχρονα έβαλε και πάλι στο στόχαστρο το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρόβαλε ακόμη τον ισχυρισμό ότι οι ήχοι που ακούγονταν στο Μπαντάρ Αμπάς και στις παράκτιες πόλεις και νησιά του Κόλπου προέρχονται από «συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών» στο Στενά του Ορμούζ, προφανώς μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Άλλη μια ιρανική πηγή μιλούσε για εμπλοκές του Πολεμικού Ναυτικού ων Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί πόσο αληθεύουν οι ισχυρισμοί του Ιράν.

Footage, reportedly taken during Iranian drone and missile strikes against Kuwait earlier, shows a Shahed-136 impact. The U.S. continues to trade strikes with Iran, as targets inside Bahrain and Kuwait are now bearing the brunt of Iranian fires. pic.twitter.com/AC07mtqi96 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Οι Iρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων θα συνεχιστούν, και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο εχθρός πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», επισημαίνεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

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