Κόρινθος: Σορός γυναίκας βρέθηκε να επιπλέει στον Ισθμό

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Νέος συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον Ισθμό της Κορίνθου όταν κάτοικοι είδαν σορό να επιπλέει στο κανάλι.

Η σορός που φαίνεται πως ανήκει σε γυναίκα, εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, λίγο μετά τις 8 το πρωί.

Άνδρες του Λιμενικού Ισθμίων προσέγγισαν το σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα να επιπλέει στο νερό.

Τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να ανασύρουν και να μεταφέρουν στην ξηρά την σορό η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Πρόκειται για μια γυναίκα, ηλικίας 40-45 χρόνων, αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Προανάκριση κάνει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

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