Σισμανόγλειο: Πρώτη ημέρα φυλακής για τον 74χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά

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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο 74χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του, στον πρώτο όροφο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και απολογήθηκε για τα αδικήματα του εμπρησμού και της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι άναψε ένα τσιγάρο, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά το σεντόνι του και στη συνέχεια το στρώμα, από όπου οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε άλλους χώρους του νοσοκομείου.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 74χρονος είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και είχε επιστρέψει στο σπίτι του, όπου συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Αρχικά φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι ήταν ο δράστης, ενώ στη συνέχεια, ενώπιον στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν υπό πίεση και ότι επρόκειτο για λάθος.

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