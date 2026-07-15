Μουντιάλ 2026: «Πυρά» των ΜΜΕ για την εμφάνιση της Γαλλίας στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία των ρεκόρ

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Σφοδρή κριτική δέχτηκε η Εθνική Γαλλίας για την εμφάνισή της απέναντι στην Ισπανία στον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Δεν ήταν τόσο το θέμα της ήττας και του αποκλεισμού από τον τελικό, όσο η πολύ κακή εμφάνιση και το γεγονός ότι ο προπονητής της, Ντιντιέ Ντεσάν, αντί να κάνει κριτική στην ομάδα του, την έκανε στον διαιτητή που αν και δεν ήταν καλός, δεν επηρέασε σε κανένα σημείο την έκβαση του αγώνα.

Χαρακτηριστικά, η κορυφαία αθλητική εφημερίδα στον κόσμο, η L’Équipe, ανέφερε ότι οι «τρικολόρ» δεν μπήκαν ποτέ στον αγώνα και πως η Ισπανία κυριάρχησε κατά κράτος στο κομμάτι της τακτικής, εξαφανίζοντας τον Εμπαπέ και όλα τα «όπλα» των Γάλλων στο παιχνίδι.

Το Foot Mercato, το οποίο έκανε λόγο για απόλυτη κυριαρχία των Ισπανών απέναντι σε μια απογοητευτική Γαλλία, ενώ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό ως το «τέλος του ονείρου» για την κατάκτηση του τρίτου τροπαίου σε Μουντιάλ.

Το RMC Sport έκανε λόγο για μια Γαλλία που «δεν βρήκε ποτέ λύσεις» απέναντι στην ποιότητα και την ένταση της Ισπανίας, επισημαίνοντας πως οι «μπλε» ηττήθηκαν κατά κράτος στη μάχη του κέντρου και δεν μπόρεσαν να περιορίσουν τον ρυθμό που επέβαλαν οι αντίπαλοί τους.

Η Ισπανία των ρεκόρ

Την ίδια ώρα στην Ισπανία οι πανηγυρισμοί δεν έχουν κοπάσει και ονειρεύονται το δεύτερο τρόπαιό τους σε Μουντιάλ μετά το 2010. Οι Φούρια Ρόχα για 2,5 χρόνια παραμένουν αήττητοι για 37 συνεχόμενα παιχνίδια έχοντας ισοφαρίσει το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει μαζί με την Ιταλία (2018-21).

Πλέον, το μόνο που της μένει είναι να μη χάσει στον τελικό για να έχει το απόλυτο ρεκόρ…

Οι Ισπανοί το 2010 κατέκτησαν το Μουντιάλ ενώ δύο χρόνια πριν είχαν κερδίσει το Euro και θέλουν να… επαναληφθεί η ιστορία καθώς είναι οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης.

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