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15.07.2026 08:13

Μεσσηνία: 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα ξενοδοχείου

15.07.2026 08:13
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Πηγή: Pixabay

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Μεσσηνίας αφού μια 48χρονη Γαλλίδα τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε πισίνα σε ξενοδοχείο στο Πεταλίδι.

Η άτυχη γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tharrosnews.gr.

Όταν εντοπίστηκε κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν μάχη, αλλά ήταν ήδη αργά για την 48χρονη που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό της.

Το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες που η άτυχη Γαλλίδα έχασε τη ζωή της

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ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 09:31
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