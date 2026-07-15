Πιερρακάκης: Στοίχημα της δεκαετίας οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και κατακτούν απαιτητικές αγορές

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Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων που δεν θα αρκούνται στο να πρωταγωνιστήσουν στην εγχώρια αγορά, αλλά θα έχουν το μέγεθος, την εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθηση, να ανταγωνίζονται ισότιμα στις πιο απαιτητικές αγορές του πλανήτη, όπως υποστήριξε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Fortune Greece και της KPMG ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι κάθε ελληνική επιχείρηση που μεγαλώνει δεν διευρύνει μόνο το δικό της κύκλο εργασιών, διευρύνει τις δυνατότητες, εν τοις πράγμασι, ολόκληρης της χώρας, και ολόκληρης της οικονομίας.

Σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια, πρόσθεσε, ο ρόλος της πολιτείας είναι σαφής: δεν είναι να υποκαταστήσει την επιχειρηματικότητα, είναι να δημιουργήσει συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επενδύουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, με μεγαλύτερη ταχύτητα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη χρηματοδότηση επανέλαβε όσα είπε νωρίτερα στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

«Η επόμενη φάση της ανάπτυξης, το ξέρετε πολύ καλά, προϋποθέτει περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις, για καινοτομία και για επιχειρήσεις οι οποίες θα θελήσουν να αποκτήσουν κλίμακα και διεθνή παρουσία.

Τα κεφάλαια όμως δεν κινούνται μόνα τους. Αναζητούν οικονομίες που να εμπνέουν εμπιστοσύνη και που προσφέρουν σταθερότητα, προβλεψιμότητα και προοπτική», είπε μεταξύ άλλων τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας οικονομίας, αλλά και το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας χώρας ευρύτερα.

«Είναι αυτό που επιτρέπει σε μια επιχείρηση να σχεδιάζει με ορίζοντα και να αναλαμβάνει το κόστος με το επόμενό της βήμα. Χωρίς εμπιστοσύνη οι επενδύσεις αναβάλλονται. Με εμπιστοσύνη οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στην επένδυση στους ανθρώπους ως την πιο έξυπνη επιχειρηματική στρατηγική που ισοδυναμεί με επένδυση στην παραγωγικότητα, στην αφοσίωση, στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ίδιας της επιχείρησης.

«Η συζήτηση αυτή γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη σήμερα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, οι νέες τεχνολογίες, η ενεργειακή μετάβαση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται ο πλούτος και η οικονομική ισχύς.

Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η τεχνολογία δεν αλλάζει απλώς το τι παράγουμε. Αλλάζει το πώς παράγουμε, πώς εργαζόμαστε, πώς λαμβάνουμε αποφάσεις, πώς δημιουργούμε αξία.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποιος θα μπορέσει να αξιοποιήσει καλύτερα την τεχνολογία.

Η θέση της Ελλάδας είναι στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, συμβάλλοντας πλέον και στη διαμόρφωσή τους», είπε μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας επανέλαβε ότι κάθε ελληνική επιχείρηση που κατακτά μια θέση στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου δεν ισχυροποιεί μόνο τον εαυτό της. Ισχυροποιεί την Ελλάδα.

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