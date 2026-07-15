Ποιοι νομοί είναι οι πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή

Takeaways by to pontiki AI Η ΑΑΔΕ διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, εντοπίζοντας υψηλά ποσοστά παραβατικότητας σε πολλούς νομούς και νησιωτικούς προορισμούς.

Οι αρχές χρησιμοποιούν drones για εναέρια επιτήρηση και φορητές ψηφιακές συσκευές για άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και καταστήματα.

Μικτά κλιμάκια ελέγχου διεξάγουν ταυτόχρονους φορολογικούς και εργασιακούς ελέγχους, αξιοποιώντας δεδομένα από ηλεκτρονικές συναλλαγές, δηλώσεις ΦΠΑ και καταγγελίες πολιτών.

Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις βραδινές ώρες υψηλής οικονομικής δραστηριότητας.

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Υψηλή παραβατικότητα για μια ακόμη φορά εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές. Η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στην κορυφή της λίστας της φοροδιαφυγής βρίσκονται νομοί της Πελοποννήσου με την Κορινθία και την Αρκαδία να ξεχωρίσουν, ενώ ακολουθούν η Εύβοια, η Ηλεία, η Αχαϊα, τα Χανιά, το Λασίθι,η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία.

Αυξημένη επιτήρηση, όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, προβλέπεται επίσης σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας αλλά και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου όπου κατά τους θερινούς μήνες πολλαπλασιάζεται η οικονομική δριαστηριότητα.

Στις νησιωτικές περιοχές στο στόχαστρο βρίσκονται η Πάρος, η Μύκονος, η Σαντορίνη καθώς επίσης η Ρόδος και η Κώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει καθημερινές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, beach bars, τουριστικά καταστήματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, αλλά και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την αξιοποίηση του αιγιαλού.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βραδινές ώρες, όταν η εμπορική δραστηριότητα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Καθοριστικό ρόλο αποκτά πλέον η τεχνολογία.

Drones χρησιμοποιούνται για την εναέρια επιτήρηση παραλιών και τουριστικών περιοχών, επιτρέποντας στις υπηρεσίες να εντοπίζουν αυθαίρετες κατασκευές, παράνομες επεκτάσεις επιχειρήσεων, υπερβάσεις στην ανάπτυξη ομπρελοκαθισμάτων και άλλες παραβάσεις που δύσκολα διαπιστώνονται μόνο με επιτόπιους ελέγχους.

Παράλληλα, οι ελεγκτές διαθέτουν φορητές ψηφιακές συσκευές μέσω των οποίων πραγματοποιούν άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων.

Σε πραγματικό χρόνο μπορούν να ελέγχουν τη λειτουργία των ταμειακών μηχανών, τη διαβίβαση συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, τη χρήση των POS, αλλά και στοιχεία που αφορούν τη δηλωμένη απασχόληση του προσωπικού.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν μικτά κλιμάκια, στα οποία ανάλογα με το αντικείμενο συνυπάρχουν στελέχη της ΑΑΔΕ, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Οικονομικής Αστυνομίας, των Κτηματικών Υπηρεσιών, του Λιμενικού Σώματος και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών.

Στόχος είναι με μία μόνο επιχείρηση να διενεργούνται ταυτόχρονα φορολογικοί, εργασιακοί και διοικητικοί έλεγχοι, περιορίζοντας τα περιθώρια καταστρατήγησης της νομοθεσίας.

Η επιλογή των επιχειρήσεων δεν γίνεται αποκλειστικά με τυχαία κριτήρια.

Οι αρχές αξιοποιούν δεδομένα που προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις ψηφιακές πλατφόρμες, προηγούμενους ελέγχους και καταγγελίες πολιτών, προκειμένου να καταρτίζουν λίστες επιχειρήσεων με αυξημένη πιθανότητα παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αδήλωτη εργασία, καθώς η εποχική απασχόληση δημιουργεί αυξημένους κινδύνους παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

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