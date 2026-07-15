ΜΙΔΑ: Ξεκινά η ψηφιακή καταγραφή όλων των ακινήτων με αγκάθι τις χιλιάδες εκκρεμότητες στις δηλώσεις

Takeaways by to pontiki AI Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων για τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων ακίνητης περιουσίας σε μία ενιαία ψηφιακή βάση.

Το σύστημα θα ενσωματώσει στοιχεία από δημόσιους φορείς και το Κτηματολόγιο, στοχεύοντας στον περιορισμό των αποκλίσεων και στη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.

Πρώτη εφαρμογή του μητρώου θα αποτελέσουν τα αγροτεμάχια, επηρεάζοντας τον υπολογισμό των αγροτικών ενισχύσεων και των σχετικών επιδοτήσεων.

Λόγω των εκτεταμένων αναντιστοιχιών που εντοπίστηκαν στις δοκιμές, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει μεταβατική περίοδο προσαρμογής οκτώ έως δέκα μηνών για τους ιδιοκτήτες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.

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Η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) μέχρι το τέλος Ιουλίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας από τις μεγαλύτερες ψηφιακές παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση, καθώς η ΑΑΔΕ επιχειρεί να συγκεντρώσει για πρώτη φορά σε μία ενιαία βάση δεδομένων όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία στη χώρα. Ωστόσο, πριν ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα, οι δοκιμαστικές διασταυρώσεις έχουν αναδείξει εκτεταμένες αναντιστοιχίες μεταξύ των υφιστάμενων μητρώων, γεγονός που οδηγεί το οικονομικό επιτελείο στην επιλογή μιας μεταβατικής περιόδου προσαρμογής.

Το ΜΙΔΑ θα αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό φάκελο κάθε ακινήτου. Σε αυτόν θα ενσωματωθούν στοιχεία από το Ε9, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, τον ΔΕΔΔΗΕ, τις δηλώσεις μισθώσεων, τους δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, ώστε η φορολογική διοίκηση να αποκτήσει ενιαία εικόνα για την πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας. Στόχος είναι να περιοριστούν οι αποκλίσεις που καταγράφονται σήμερα μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και να διευκολυνθούν τόσο οι φορολογικοί έλεγχοι όσο και η εφαρμογή στεγαστικών και κοινωνικών πολιτικών.

Η πρώτη εφαρμογή του νέου μητρώου θα αφορά τα αγροτεμάχια και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Οι αγρότες θα είναι οι πρώτοι που θα κληθούν να ελέγξουν τα στοιχεία των ιδιοκτησιών τους, καθώς οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνει το ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των αγροτικών ενισχύσεων και ειδικότερα της προκαταβολής που προγραμματίζεται να καταβληθεί τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι εκτάσεις οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί ή εμφανίζουν ανακολουθίες ενδέχεται να μην ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων.

Οι δοκιμές που έχουν προηγηθεί αποκάλυψαν ότι το έργο μόνο απλό δεν είναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, ενώ ιδιαίτερα προβλήματα παρουσιάζονται σε περιοχές όπου η κτηματογράφηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Παράλληλα, υπάρχουν εκτάσεις που εμφανίζονται ως δημόσιες εξαιτίας δασικών χαρτών ή ελλιπών τίτλων, παρότι καλλιεργούνται επί δεκαετίες από ιδιώτες. Οι περιπτώσεις αυτές δημιουργούν εμπόδια στις αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις βασικές προκλήσεις κατά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Για τον λόγο αυτό εξετάζεται μεταβατική περίοδος διάρκειας οκτώ έως δέκα μηνών. Στο διάστημα αυτό οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις πριν το ΜΙΔΑ χρησιμοποιηθεί πλήρως για φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις. Η διαδικασία θα ξεκινά από την επικαιροποίηση του Ε9, ενώ όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις θα απαιτούνται διορθώσεις στο Κτηματολόγιο, στους τίτλους ιδιοκτησίας ή στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Η μεταβατική λειτουργία δεν αποσκοπεί μόνο στη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Θα αποτελέσει ταυτόχρονα δοκιμαστική περίοδο και για τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Η ΑΑΔΕ θα αξιολογήσει ποια δεδομένα μπορούν να ενημερώνονται αυτόματα και σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετος έλεγχος ή ανθρώπινη παρέμβαση, ώστε να περιοριστούν τα τεχνικά προβλήματα πριν το νέο μητρώο χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για φορολογικούς υπολογισμούς, επιδόματα και στεγαστικά μέτρα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, κάθε ακίνητο θα διαθέτει πλήρη ψηφιακή εικόνα. Θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, το είδος του ακινήτου, η επιφάνεια, η θέση, η χρήση, η κατάσταση ηλεκτροδότησης, οι μισθώσεις, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια, οικοδομικές άδειες και άλλες πληροφορίες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Η λειτουργία του ΜΙΔΑ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά και τους φορολογικούς ελέγχους. Ακίνητα που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο αλλά δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9 ή περιπτώσεις με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των διαθέσιμων στοιχείων θα μπορούν να εντοπίζονται άμεσα μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο θα αντιμετωπιστούν οι χρόνιες εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στα δημόσια μητρώα, ώστε οι έλεγχοι να βασίζονται σε αξιόπιστα και πλήρως επικαιροποιημένα δεδομένα.

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