Σε αναδιάρθρωση του εταιρικού σχήματος προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς απορροφώντας έξι θυγατρικές εταιρείες ακινήτων

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Σε νέα φάση οργανωτικής αναδιάρθρωσης εισέρχεται η Τράπεζα Πειραιώς, προχωρώντας στην ενοποίηση του εταιρικού της σχήματος μέσω της απορρόφησης έξι θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.

Η διαδικασία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην απλοποίηση της εταιρικής δομής του ομίλου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, τη μείωση της πολυπλοκότητας του σχήματος και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, τα διοικητικά συμβούλια των εμπλεκόμενων εταιρειών έχουν ήδη εγκρίνει τη συγχώνευση με απορρόφηση των έξι μη εισηγμένων θυγατρικών, οι οποίες ανήκουν κατά 100% στην Πειραιώς. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2025, ενώ το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης καταχωρήθηκε στις 10 Ιουλίου 2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας.

Οι εταιρείες που απορροφώνται δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων, έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις ελληνικές τράπεζες. Μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων αυτών κάτω από την ίδια νομική οντότητα, η διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τα διοικητικά κόστη, να απλοποιήσει τις εσωτερικές διαδικασίες και να ενισχύσει την ευελιξία στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική αναδιοργάνωσης που ακολουθούν τα τελευταία χρόνια οι συστημικές τράπεζες, μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους. Με τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το ενδιαφέρον των τραπεζικών ομίλων μετατοπίζεται πλέον στη βελτιστοποίηση της εταιρικής τους δομής, στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και στην καλύτερη αξιοποίηση των θυγατρικών τους.

Στην περίπτωση της Πειραιώς, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής στρατηγικής του ομίλου, καθώς προέρχεται τόσο από επενδύσεις όσο και από ακίνητα που περιήλθαν στην κατοχή της μέσω ανακτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η ενοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων και θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας εταιρικής και τραπεζικής νομοθεσίας, ενώ η τράπεζα επισημαίνει ότι θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και διαδικασιών.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν επηρεάζει τη μετοχική σύνθεση ή τη χρηματιστηριακή θέση της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς αφορά αποκλειστικά εταιρείες που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον όμιλο. Ωστόσο, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι οι ελληνικές τράπεζες περνούν πλέον από τη φάση της εξυγίανσης στη φάση της οργανωτικής αναδιάρθρωσης, με στόχο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

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