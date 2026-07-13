Το πετρέλαιο Brent οδεύει προς τα 80 δολάρια με φόντο την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

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Ανοδικά κινούνται οι τιμές στα συμβόλαια του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας διακόπτοντας ένα διήμερο σερί πτώσης μετά την ανταλλαγή νέων πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο και με την ένταση να επανέρχεται στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του πετρελαίου Brent σημειώνει άνοδο πάνω από 4% και οδεύει πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, προς τα 80 δολάρια, στον απόηχο των σφοδρών επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Το Σαββατοκύριακο σημειώθηκε η τέταρτη κατά σειρά επίθεση μέσα σε μια εβδομάδα εναντίον του Ιράν σε αντίποινα για μια ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Κύπρου.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν «μέχρι νεωτέρας», αν και ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν από την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι νέες εχθροπραξίες ανατροφοδότησαν την αβεβαιότητα για την πορεία της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε τροφοδοτήσει τις προσδοκίες για αυξημένο ενεργειακό εφοδιασμό στη Μέση Ανατολή.

Αυτές οι εξελίξεις έδωσαν ώθηση στο Brent που βρέθηκε πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι ενώ το WTI εκτοξεύθηκε στα 75 δολάρια με άνοδο πάνω από 4%.

Η τελευταία κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει αποδυναμώσει τις ελπίδες για επιτυχή κατάληξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, με την Τεχεράνη να επιμένει ότι η Ουάσινγκτον πρέπει πρώτα να εκπληρώσει τις προηγούμενες δεσμεύσεις της για τη διαμετακόμιση μέσω των Στενών του Ορμούζ και την ομαλοποίηση των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

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