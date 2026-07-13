Έρχονται μειώσεις σε καύσιμα και βασικά αγαθά, αλλά η ακρίβεια δύσκολα υποχωρεί από την καθημερινότητα

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Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» για τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο συνδυάζει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και νέα πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η ανακοίνωση των μέτρων, αλλά κυρίως το κατά πόσο αυτά θα αποτυπωθούν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Το πρώτο μέτωπο αφορά τα καύσιμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην εβδομάδα, προβλέποντας μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Η παρέμβαση θα έχει ισχύ έως το τέλος Αυγούστου και, σύμφωνα με την κυβέρνηση, δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς το κόστος θα αναλάβουν τα διυλιστήρια.

Στα χαρτιά, η εικόνα είναι θετική. Ένα γέμισμα 50 λίτρων με βενζίνη θα κοστίζει περίπου πέντε ευρώ λιγότερο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης το όφελος υπολογίζεται στα 2,5 ευρώ ανά ανεφοδιασμό. Πρόκειται για μια μικρή αλλά υπολογίσιμη ελάφρυνση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι μετακινήσεις αυξάνονται λόγω των θερινών διακοπών.

Η αγορά, όμως, εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Οι τελικές τιμές στα πρατήρια επηρεάζονται καθημερινά από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, τις διακυμάνσεις στις τιμές των διυλιστηρίων, την ισοτιμία ευρώ – δολαρίου και τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών εμπορίας. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος που ανακοινώνεται δεν είναι δεδομένο ότι θα φτάσει στο σύνολό του στον καταναλωτή, ούτε ότι θα διατηρηθεί εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις οδηγήσουν σε νέο κύκλο ανατιμήσεων.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και το δεύτερο σκέλος της κυβερνητικής παρέμβασης, που αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Οι μεγάλες βιομηχανίες και οι προμηθευτές έχουν ήδη αρχίσει να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης τις λίστες με τους κωδικούς των προϊόντων που προτίθενται να εντάξουν στο νέο πρόγραμμα μειώσεων.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου θα αξιολογήσουν τις προτάσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στη νέα πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν βασικά είδη διατροφής και καθημερινής κατανάλωσης, όπως γάλα, γιαούρτι, τυριά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, αλεύρι, ψωμί, ελαιόλαδο, σπορέλαια, κατεψυγμένα προϊόντα, αλλά και ορισμένα σχολικά είδη, καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά.

Και εδώ, όμως, υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσες επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν τελικά, ούτε ποιο θα είναι το πραγματικό εύρος των μειώσεων. Επιπλέον, οι εκπτώσεις θα αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και όχι ολόκληρες κατηγορίες, γεγονός που περιορίζει την επίδρασή τους στο συνολικό κόστος του «καλαθιού» ενός νοικοκυριού.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που επιλέγεται αυτή η προσέγγιση. Τα προηγούμενα χρόνια εφαρμόστηκαν σειρά παρεμβάσεων, από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους μέχρι εθελοντικές συμφωνίες με προμηθευτές και αλυσίδες λιανεμπορίου. Αν και συνέβαλαν σε ορισμένες περιπτώσεις στη συγκράτηση των αυξήσεων, δεν κατάφεραν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα της αγοράς, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλό κόστος διαβίωσης σε σχέση με την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Το πρόβλημα, άλλωστε, δεν περιορίζεται πλέον στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το κόστος των πρώτων υλών, των μεταφορών, της παραγωγής και της διανομής εξακολουθεί να επηρεάζει τις τελικές τιμές, ενώ η συμπεριφορά της αγοράς παραμένει καθοριστικός παράγοντας για το αν οι μειώσεις θα φτάσουν τελικά στον καταναλωτή.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι νέες παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να προσφέρουν μια άμεση ανακούφιση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, το αν θα αποδειχθούν αποτελεσματικές θα κριθεί όχι από τις ανακοινώσεις, αλλά από το αποτύπωμά τους στις αντλίες και στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Γιατί, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία των νοικοκυριών, οι πολίτες δεν αναζητούν νέες εξαγγελίες, αλλά μια σταθερή αποκλιμάκωση των τιμών που θα γίνει αισθητή στο πορτοφόλι τους και όχι μόνο στα δελτία Τύπου.

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