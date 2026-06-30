Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Έρχεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης – «Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές»

Αναφορά στη μείωση των τιμών των καυσίμων έκανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην αντλία», είπε ο Κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και diesel θα ακολουθεί τιμές αργού πετρελαίου, ενώ υπενθύμισε ότι χθες υπήρξε συναντίληψη κυβέρνησης – αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο, τονίζοντας, βέβαια, ότι η Πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει και ότι η ακρίβεια ήταν και είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Από εκεί και πέρα, απευθυνόμενος στους υπουργούς, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο:

Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του Flyover Θεσσαλονίκης,

Απορρόφηση Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο,

Ολοκλήρωση των τριών ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,

Η καθολική εφαρμογή της Ψηφιακής Δικογραφίας,

Η ωρίμανση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, επισήμανε ότι μέχρι στιγμής πάνω από 24 δισ. ευρώ έχουν μπει στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι «μεγάλο μέρος αξιοποιήθηκε σε αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας και για ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και ότι «το στοίχημα μέχρι και την τελική εκταμίευση του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο που θα ανακουφίζει τους Έλληνες, διατηρώντας παράλληλα και την αναπτυξιακή δυναμική του Ταμείου και μετά τη λήξη του».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι γίνονται πληρωμές 617,5 εκ. σε 530.000 αγρότες, 100 εκ. πάνω από τον αρχικό στόχο, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «απόδειξη ότι η ανάταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ πέτυχε και αποδίδει, και επέτρεψε πρόσθετη στήριξη σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς σιτηρών και βαμβακιού. […] Έχουμε δυνατότητα να ανακατανείμουμε πόρους από αυτούς που δεν τους δικαιούνται στους έντιμους αγρότες. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί πάνω από ένα δισ. ευρώ και θα ακολουθήσει νέος γύρος πληρωμών το φθινόπωρο».

Μάλιστα, ειδικά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «όσοι παρανόμησαν, λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης. Διερευνώνται 2.900 υποθέσεις και ασκήθηκαν 1.151 διώξεις και εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές οργανώσεις με επιστροφή των επιδοτήσεων», προσθέτοντας ότι «έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη, αλλά ένα ζήτημα που διογκώθηκε πολιτικά αποκτά τις αληθινές του διαστάσεις ως μια διαχρονική και διακομματική ασθένεια του βαθέως κράτους που λύθηκε εν κινήσει».

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι θα ζητήσει εγρήγορση από τους υπουργούς, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές και οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία. Και να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες και φόρτωσαν δισ. τους φορολογούμενους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτε, δεν ξέχασαν τίποτε».

Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού η ατζέντα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

–Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026

–Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

–Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα

–Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

–Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό ‘Αννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος

–Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500

–Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

–Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

–Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του νομικού συμβουλίου του κράτους.

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