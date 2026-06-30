Στην «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς» ρίχνει το βάρος ο Μητσοτάκης – Επιλέγει για αντίπαλο τον Τσίπρα

Θα μπορούσε κανείς να το πει και… επιστροφή στο μέλλον: ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε πολίτες στο Αιγάλεω, επανέφερε στο προσκήνιο την «Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς», μια φράση που είχε να ακουστεί εδώ και πολύ καιρό από τα χείλη του πρωθυπουργού.

Ωστόσο, ο Κ. Μητσοτάκης δεν σταμάτησε εκεί: μίλησε για «προκομμένους ανθρώπους» και για την «σιωπηλή πλειοψηφία» (που κατά τον πρωθυπουργό, «δεν συμμετέχει στις καθημερινές “μάχες του πληκτρολογίου” στο διαδίκτυο, δεν τσακώνεται στα social media, δεν ψάχνει για καβγά»), η οποία «ξέρει καλά ότι βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν δυσκολίες, αλλά γνωρίζει επίσης ότι το μόνο κόμμα το οποίο σήμερα έχει μια αξιόπιστη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030, μια Ελλάδα η οποία θα συγκλίνει πραγματικά με την Ευρώπη, μια Ελλάδα η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του “βαθέος κράτους”, το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος είναι η ΝΔ».

Σε αμιγώς προεκλογικό τόνο, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη επιλογή για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει με σταθερότητα και με ασφάλεια μπροστά», ενώ σημείωσε ότι «εναλλακτικές οι οποίες ακούγονται, δυστυχώς αναμασούν τα ίδια δοκιμασμένα στερεότυπα. Είναι σαν κάποιοι να θέλουν να επανέλθουν στο πολιτικό σκηνικό ωσάν να μην έχουν μάθει τίποτα από τα λάθη τα οποία διέπραξαν στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι, δεν θα τους επιτρέψουμε να επανέλθουν».

Οι αναφορές αυτές δεν είναι τυχαίες, αλλά δείχνουν ότι:

· Πρώτον, ο πρωθυπουργός επιλέγει για εκλογικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Η επιλογή αυτή γίνεται και εκ των πραγμάτων – το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού μοιάζει να έχει «καπαρώσει» τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις – αλλά και για πρακτικούς λόγους, καθώς στην κυβέρνηση εκτιμάται ότι υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης των αντιΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικών που έδωσαν στη ΝΔ τρεις φορές καθαρή πρωτιά σε εθνικές εκλογές.

· Δεύτερον, ότι ο Κ. Μητσοτάκης, κάνοντας μια διαρκή ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ουσιαστικά το αντιπαραβάλλει με την τετραετία διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, καλώντας τους πολίτες να κάνουν συγκρίσεις και να επιλέξουν πλευρά. Ακόμα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε (παραδεχόμενος ότι στην περιοχή δεν υπάρχουν και πολλοί αγρότες…) και πληρωμές που έγιναν πρόσφατα, θέλοντας να δείξει ότι η κυβέρνηση παραμένει αποτελεσματική και ικανή να λύνει προβλήματα και να καταπολεμά στρεβλώσεις.

Βέβαια, όπως παραδέχονται κυβερνητικά στελέχη, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και από το 2023, πολλώ δε μάλλον από το 2019: η κυβέρνηση έχει υποστεί τη φυσιολογική φθορά του χρόνου και της εξουσίας, το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας παραμένει άλυτο – παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται τουλάχιστον για «πάγωμα» των τιμών – και οι πολίτες έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί (έως καχύποπτοι…) έναντι εξαγγελιών για τη βελτίωση της ζωής τους. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι, ακριβώς λόγω του παρελθόντος της, και η… απέναντι πλευρά έχει πολλές αδυναμίες, τις οποίες η ΝΔ μπορεί να αξιοποιήσει στο πλαίσιο της προεκλογικής προσπάθειάς της.

Μάλιστα, εκτιμάται ότι απευθυνόμενο σε πολίτες που ενδεχομένως δεν έχουν και τις καλύτερες αναμνήσεις από τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και που με την κυβέρνηση της ΝΔ η θέση τους – κυρίως η οικονομική – βελτιώθηκε, το κυβερνών κόμμα μπορεί να επανασυσπειρώσει ψηφοφόρους που για διάφορους λόγους πήραν αποστάσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν «μετακόμισαν» σε άλλα κόμματα.

Ταυτόχρονα, θεωρείται ότι η οικονομία θα είναι τα… μαρμαρένια αλώνια της εκλογικής αντιπαράθεσης, πεδίο το οποίο σε Μαξίμου και Πειραιώς θεωρείται προνομιακό για τη ΝΔ: δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σχολιάζοντας τις θέσεις της ΕΛΑΣ για την οικονομία ότι «κάθε υπόσχεση του κυρίου Τσίπρα είναι υπόθεση του θρυλικού Ανδρέα Τεπενδρή. Και εκτός από τον Ανδρέα Τεπενδρή, υπάρχει και ο Μαυρογιαλούρος, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε», προσθέτοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν στις πλάτες των επόμενων γενιών».

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