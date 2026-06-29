search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 19:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 18:37

Τσίπρας σε Γκιλφόιλ: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις με αμοιβαίο όφελος, να μην βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου

29.06.2026 18:37
tsipras gilfoil- new

Με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας με την οποία συνομίλησε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, αναφέρθηκε στους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και αλλαγής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα.

Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου, άμυνας, οικονομίας και ενέργειας και τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας προσθέτοντας ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν αυτά στην ευρύτερη περιοχή είναι η διπλωματία, με σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι οι πολεμικές επιχειρήσεις που το παραβιάζουν.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ αποτίμησε ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να στηριχθεί η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35.

Ανέδειξε δε τη σημασία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ., Χάρης Τζήμητρας, ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου, Ανδρέας Μπούσιος.

Διαβάστε επίσης:

Δημοκράτες: Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Αναστάσιος Σεφεριάδης 

ΥΠΟΙΚ: Οι 20 μύθοι της ΕΛ.Α.Σ και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ditiki oxthi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

aigio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα κατάθεση αλλάζει τα δεδομένα – «Η 54χρονη έπινε κρυφά και είχε χάσει το μυαλό της»

kausonas diarkeis 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα «βράσουν»

venezuela diasosi
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Διασώστες απεγκλώβισαν 21χρονο μετά από 106 ώρες στα ερείπια – Στην απόλυτη σιωπή για οποιοδήποτε σημάδι ζωής δουλεύουν οι ομάδες

xourdakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυλλορροεί το κόμμα Κασσελάκη, έμεινε με 2 βουλευτές – Μετά την Τζάκρη αποχώρησε και ο Χουρδάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Μου είχε υπεξαιρέσει πάνω από 350.000 ευρώ - Τον έφτυσα μέσα στο δικαστήριο» (Video)

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 19:34
ditiki oxthi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν 15χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη – Τον εκτέλεσαν με σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα

aigio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα κατάθεση αλλάζει τα δεδομένα – «Η 54χρονη έπινε κρυφά και είχε χάσει το μυαλό της»

kausonas diarkeis 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο καύσωνας κατηφορίζει στα Βαλκάνια: Ποιες περιοχές στην Ελλάδα θα «βράσουν»

1 / 3