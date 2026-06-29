Τσίπρας σε Γκιλφόιλ: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις με αμοιβαίο όφελος, να μην βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου

Με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας με την οποία συνομίλησε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, αναφέρθηκε στους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και αλλαγής πολιτικής που χρειάζεται η χώρα.

Παράλληλα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου, άμυνας, οικονομίας και ενέργειας και τα σημαντικά βήματα που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 2015-2019.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας προσθέτοντας ότι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν αυτά στην ευρύτερη περιοχή είναι η διπλωματία, με σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι οι πολεμικές επιχειρήσεις που το παραβιάζουν.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ αποτίμησε ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να στηριχθεί η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.

Τέλος, τόνισε την ανάγκη οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση του στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35.

Ανέδειξε δε τη σημασία προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛ.Α.Σ., Χάρης Τζήμητρας, ο διπλωματικός σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου, Ανδρέας Μπούσιος.

Διαβάστε επίσης:

Δημοκράτες: Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Αναστάσιος Σεφεριάδης

ΥΠΟΙΚ: Οι 20 μύθοι της ΕΛ.Α.Σ και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»











