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29.06.2026 17:41

Ανδρουλάκης από Κάσο: «Η χώρα μας χρειάζεται κυβέρνηση που υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα»

29.06.2026 17:41
androulakis kasos

Στην Κάσο βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα Δωδεκάνησα. Συνοδευόμενος από τον υπεύθυνο ΚΤΕ Άμυνας Μιχάλη Κατρίνη, τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εξωτερικών Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και τον δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, επισκέφθηκε τον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών».

Κατά την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και ζητώντας ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε:

«Εδώ, από την ηρωική Κάσο, ένα νησί με σπουδαία ιστορική και γεωπολιτική αξία για την πατρίδα μας, στέλνουμε καθαρό μήνυμα: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως αδιαπραγμάτευτος είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας ως ένα έργο στρατηγικής σημασίας. Και είναι. Όμως, το έργο έχει παγώσει. Και οφείλει να ενημερώσει τον ελληνικό λαό ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου. Όπως οφείλει να πετύχει την καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προσπάθεια νομοθέτησης του παράνομου δόγματος της “Γαλάζιας Πατρίδας” από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση, που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς. Αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα».

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