Παππάς κατά πάντων: «Η στρατηγική ψηφίστηκε εν κενώ, το κόμμα θα έχει παρουσία στις εκλογές» – Τι είπε για ΕΛΑΣ και Τσίπρα

Αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου και της στάσης του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άφησε ο Νίκος Παππάς, ενώ άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει εκλογών.

Μιλώντας στο Open, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η ηγεσία του κόμματος απέτυχε να αξιολογήσει εγκαίρως τα πολιτικά δεδομένα που διαμόρφωνε ο πρώην πρωθυπουργός με το νέο κόμμα του, αφήνοντας αιχμές ότι η γραμμή που ακολουθήθηκε οδήγησε την Κουμουνδούρου στη σημερινή δημοσκοπική εικόνα.

«Υπήρχαν δεδομένα τα οποία δυστυχώς δεν αξιολογήθηκαν», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιος ευθύνεται, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε όταν χαρακτήρισε τη μέχρι σήμερα γραμμή «στρατηγική που ψηφίστηκε, όπως φάνηκε, εν κενώ», προσθέτοντας ότι η μη αξιολόγηση του προφανούς συνέβαλε καθοριστικά στη σημερινή δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

Πυρά στον Φάμελλο

Ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στόχευσε τον Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ αποδείχθηκε λανθασμένη και πρέπει να αναθεωρηθεί πριν από τις κάλπες. Μάλιστα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχθηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα «ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα», ενώ υποστήριξε πως πλέον το κόμμα καλείται να επικαιροποιήσει τη στρατηγική του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου.

«Είναι η ώρα να μιλήσει και ο ίδιος», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι να βρεθεί «μία λύση που θα αναστρέψει την παρούσα εικόνα».

Παράλληλα, επισήμανε ότι με την «παρούσα διάταξη δυνάμεων» δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις επόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς εάν ο Σωκράτης Φάμελλος μπορεί να συνεχίσει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς απέφυγε να ζητήσει ευθέως την παραίτησή του, αλλά άφησε σαφείς υπαινιγμούς.

Τι είπε για ΕΛΑΣ και Τσίπρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στις σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, είναι σαφές πως όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο νέο κόμμα θα πρέπει να το κάνει ατομικά.

«Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα κάνει καθαρό ότι ο μόνος τρόπος να συναντηθεί κανείς με την πολιτική του προσπάθεια είναι να πάει κατά μόνας και να διαπραγματευτεί. Προσωπικώς δεν είμαι αυτής της σχολής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «δεν είναι νοητό κάποιος να υποστηρίζει το κόμμα του και να παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ απλώς για να μένει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο», καλώντας τα στελέχη να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διαφώνησε ανοιχτά με τη θέση του Αλέξη Τσίπρα ότι το κόμμα έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο.

«Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορικό, στελεχιακό, προγραμματικό απόθεμα και δυνατότητα να αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης των δυνάμεων της Αριστεράς για την επόμενη μέρα», ανέφερε.

Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη σχετική δήλωση του πρώην πρωθυπουργού «επιθετική» προς το κόμμα, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί ακούγονταν στο παρελθόν από τη Νέα Δημοκρατία και όχι από πρόσωπα του ίδιου πολιτικού χώρου.

«Ναι στις συνεργασίες στην Αριστερά»

Ο Νίκος Παππάς επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδιώξει ευρύτερες συνεργασίες στον χώρο της Αριστεράς.

Χαρακτήρισε τον Νίκο Κοτζιά «κόσμημα» της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, άφησε ανοιχτή την πόρτα συνεργασίας με τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι η σχετική πρόταση παραμένει διαρκής, ενώ για τη Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι «κουβαλάει πολύ σημαντικό φορτίο και μπορεί να συμβάλει».

Αντίθετα, απέκλεισε ουσιαστικά κάθε προοπτική συνεργασίας με τον Γιάνη Βαρουφάκη, υποστηρίζοντας ότι έχει οικοδομήσει την πολιτική του παρουσία πάνω στην κατηγορία πως ο ΣΥΡΙΖΑ «πρόδωσε τη λαϊκή εντολή».

Μήνυμα ενότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

Απευθυνόμενος στα στελέχη και τη βάση του κόμματος, ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να στείλει μήνυμα ενότητας.

«Δεν θέλω να φύγει κανείς. Θέλω όλοι να μείνουν εδώ», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές και θα υπερασπιστεί το πολιτικό του πρόγραμμα.

«Το κόμμα είναι εδώ, θα χτίσει τη συμμαχία του και θα έχει παρουσία», τόνισε, απορρίπτοντας τα σενάρια περί πολιτικής αποχώρησης ή αυτοδιάλυσης του κόμματος.

Τι είπε για το Ειδικό Δικαστήριο

Ο Νίκος Παππάς απάντησε και στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Όπως είπε, παραμένει «περήφανος» για τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι «έφερε λεφτά στο ελληνικό δημόσιο», ενώ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί, μέσω των κυριακάτικων διαγγελμάτων του, να αποπροσανατολίσει από τα προβλήματα και τα σκάνδαλα που, κατά τον ίδιο, ανακύπτουν κάθε εβδομάδα.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε και το έργο του ως υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, υπενθυμίζοντας ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκαν το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα, η εκτόξευση των δορυφόρων Hellas Sat 3 και Hellas Sat 4, καθώς και η συνεργασία με τη NASA, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι σήμερα οικειοποιείται πρωτοβουλίες που είχαν ξεκινήσει την περίοδο της δικής του θητείας.

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