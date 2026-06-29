Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε Πολιτικό Συμβούλιο στην Ελπίδα για Δημοκρατία – Γρατσία, Αυγερινός, Χατζηαντωνίου στη σύνθεση  

Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο θα λειτουργήσει έως τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της Ελπίδας για Δημοκρατία ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Η κίνηση φαίνεται να είναι και έμμεση απάντηση στην κριτική ότι το κόμμα δεν παρουσιάζει οργανωμένη και εντατική λειτουργία και δραστηριότητα τις τελευταίες εβδομάδες και ενώ οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το εγχείρημα να έχει πτωτική πορεία.

Όπως αναφέρει η κυρία Καρυστιανού «το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό την αναγέννηση της Πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος απαρτίζεται από τα κάτωθι αρχικά μέλη:

1. Γρατσία Μαρία

2. Αυγερινός Θανάσης

3. Παναγιωτόπουλος Δημήτρης

4. Παναγόπουλος Κυριάκος

5. Παπασιδέρης Χρήστος

6. Δρόσος Γιώργος

7. Ιωαννίδου Μαρία

8. Χατζηαντωνίου Γιάννης

9. Χριστοδουλίδης Μιχάλης

Σύμφωνα με την κυρία Καρυστιανού «η σύνθεσή του θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος». Και τονίζει ότι στην ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία, «προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια».

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