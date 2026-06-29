Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπέβαλε σήμερα μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μαζί με την Πέτη Πέρκα και τον Θοδωρή Δρίτσα, προχώρησαν στη μήνυση την οποία υπογράφουν επίσης οι Σία Αναγνωστοπούλου και Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Η μήνυση αφορά σε υποκίνηση βίας με βάση τα όσα ορίζει ο αντιρατσιστικός νόμος και συγκεκριμένα το Άρθρου 1 του Νόμου 927/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4285/2014.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στις 10 Ιουνίου, στη διάρκεια συνέντευξής του στον OPEN, είχε ερωτηθεί εάν «την βουλιάζεις ή δεν την βουλιάζεις την βάρκα» που μεταφέρει μετανάστες και πρόσφυγες στο Αιγαίο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε απαντήσει ευθέως «την βουλιάζεις».

Αυτό αποτέλεσε και αφορμή για την μήνυση των στελεχών της Νέας Αριστεράς, η οποία σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως «από τις δηλώσεις Βελόπουλου μεσολάβησαν πολλές εβδομάδες, αλλά δεν σημειώθηκε κίνηση από κάποια δικαστική αρχή προκειμένου να διωχθεί για τις ρατσιστικές δηλώσεις του, με τις οποίες καλούσε σε βία κατά ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων».

Και προσθέτει: «Η Νέα Αριστερά με την σημερινή μήνυση αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με σκοπό να μπει φραγμός στις μισαλλόδοξες και ρατσιστικές δηλώσεις ακροδεξιών πολιτικών παραγόντων. Είναι μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης πάλης -πολιτικής και νομικής- που οφείλει να δώσει η κοινωνία και η Αριστερά απέναντι στην ακροδεξιά».

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