Γεωργιάδης για ΠΑΣΟΚ: Δεν κάνει για αρχηγός ο Ανδρουλάκης – Με Γερουλάνο ή Διαμαντοπούλου θα ήταν αλλιώς τα πράγματα

Στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας βρέθηκε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ρευστότητα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και την «επόμενη μέρα» των εκλογών, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ασκεί εκ νέου συνολική κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM και ερωτηθείς για πιθανή μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει 2,5 χρόνια τεράστια λάθη και έχασε τεράστια ευκαιρία. Το ΠΑΣΟΚ με την απόφασή του να πει “δεν συνεργάζομαι με την ΝΔ ό,τι και να γίνει” στην πραγματικότητα αποφάσισε ότι δεν το ενδιαφέρει να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κυβερνητικό κόμμα ό,τι και να κάνει, και 2% να παίρνει παραμένει ένα κυβερνητικό κόμμα άρα αν ένα κυβερνητικό κόμμα έχει πει στον ελληνικό λαό “δεν με ενδιαφέρει να κυβερνήσω”, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό;».

«Δεν κάνει…»

«Είναι ένα κολοσσιαίο λάθος στρατηγικής που δείχνει για μια ακόμα φορά ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν κάνει για αυτή την δουλειά, του πολιτικού αρχηγού», συνέχισε ο Α. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι «είναι τελείως βέβαιο ότι αν είχαν εκλεγεί Διαμαντοπούλου ή Γερουλάνος θα ήταν διαφορετική κατάσταση στην πολιτική ζωή σήμερα. Η κ. Διαμαντοπούλου και ο κ. Γερουλάνος απευθύνονται πολύ πιο εύκολα σε κεντρώους ανθρώπους. Ο κ. Ανδρουλάκης με τον κ. Δούκα πηγαίνουν προς τα αριστερά, η προς τα αριστερά κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ είναι αποτυχημένη».

Αναφερόμενος, δε, στη δικαστική διαμάχη που έχει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης μου έκανε μήνυση, εγώ δεν έχω κάτι μαζί του. Δεν έχω τίποτα με τον κ. Ανδρουλάκη απλώς επειδή εμένα η πολιτική μου αρέσει θεωρώ ότι ο κ Ανδρουλάκης είναι ακατάλληλος για αυτή την δουλειά», ενώ όσον αφορά στο επερχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι «εμένα η διαγραφή Σαμαρά με στεναχώρησε, αντιλαμβάνομαι πολύ καλά γιατί έγινε και ότι η συνέντευξη ήταν εκτός λογικών ορίων κριτικής, παρά ταύτα με λυπεί η εικόνα αυτή. Τα αισθήματά μου είναι γνωστά, ο σεβασμός μου είναι γνωστός αυτά δεν αλλάζουν. Υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, να βρεθούμε τώρα πολιτικοί αντίπαλοι δεν θα ήταν ωραίο».

Αιχμές για Τζάκρη

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Α. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο κόμμα Δημοκρατές – Προοδευτικό Κέντρο και στα σενάρια που θέλουν τη Θεοδώρα Τζάκρη να κατευθύνεται προς το ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «η κ. Τζάκρη έψαχνε αφορμή. Η κ. Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ άρα έψαχνε λόγο να φύγει. Η κ. Τζάκρη θέλει να βγαίνει πάντα βουλευτής, το κόμμα του κ. Κασσελάκη δεν είναι βέβαιο ότι θα μπει στη Βουλή, εάν μπει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα βγάλει βουλευτή στην Πέλλα άρα η κ.Τζάκρη έχει κάθε λόγο εφόσον θέλει να ξαναβγεί βουλευτής, να πάει κάπου αλλού. Σε αυτές τις εκλογές θα πάει στο ΠΑΣΟΚ, στις επόμενες δεν ξέρουμε».

Μάλιστα, συνέχισε δηκτικά, σημειώνοντας ότι «εγώ σε όλη μου την πολιτική ζωή έχω κάνει μια μετακίνηση από τον ΛΑΟΣ στην ΝΔ. Για αυτό ξέρετε τι έχω ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, τα πάντα. Η κ. Τζάκρη έχει πάει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Κασσελάκη, από τον Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και βλέπουμε. Εγώ που διαγράφηκα από το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα είμαι κωλοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει από το ένα κόμμα στο άλλο είναι κραταιά πολιτικός. Άντε βγάλε άκρη», ενώ απέκλεισε συνεργασία ΝΔ με Κασσελάκη, λέγοντας ότι «ούτε εμείς έχουμε στο σχεδιασμό να συνεργαστούμε με τον κ. Κασσελάκη ούτε ο Κασσελάκης με εμάς, αυτά είναι υποβολιμαία».

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