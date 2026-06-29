Δημοκράτες: Η αποχώρηση της Τζάκρη, το «φιλελεύθερο κέντρο» του Κασσελάκη και η πραγματικά διαφωνία για τις συμμαχίες

Η ταραχώδης σχέση του Στέφανου Κασσελάκη με τη Θεοδώρα Τζάκρη, που γεννήθηκε μέσα στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησε στη δημιουργία κόμματος και τελικά χθες στο εκκωφαντικό διαζύγιο, ήταν εδώ και καρό σε κρίση.

Παρότι η κυρία Τζάκρη ήταν πέρα από αντιπρόεδρος στο κόμμα (Δημοκρατικό Κίνημα αρχικά και στη συνέχεια Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο) και το πιο έμπειρο και επιφανές πολιτικός στέλεχος δηλαδή στον κ. Κασσελάκη, οι διαφορές στον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι δυο τους την πολιτική ήταν χαώδεις.

Η σφοδρή διαφωνία της βουλευτή Πέλλας με τη «συνέντευξη» που οργάνωσε ο πρόεδρος των Δημοκρατών με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ήταν απλά η αφορμή. Η κυρία Τζάκρη εξέφρασε δημοσίως τη διαφωνία της, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως θεώρησε ότι η όλη διαδικασία ήταν ένα «ξέπλυμα».

Στην πραγματικότητα, το ρήγμα ήταν βαθύ έτσι κι αλλιώς. Η βουλευτής χρεώνει στον κ. Κασσελάκη ότι έκανε στην πραγματικότητα ένα προσωποπαγές κόμμα και δεν λειτουργούσε συλλογικά και μετατοπιζόταν συνέχεια στο πολιτικό φάσμα, όλο και πιο δεξιά. Ο κ. Κασσελάκης φαίνεται επίσης πως θεωρούσε οποιονδήποτε προερχόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν ακολουθούσε τη μετάλλαξη του Κινήματος σε ένα κεντρώο κόμμα, ως «αριστερό βαρίδι». Και μόνο η χθεσινοβραδινή ανάρτηση, ως «απάντηση» για τα περί «δεξιάς απόκλισης» και «αριστεράς» δείχνει και το κλίμα ανάμεσά τους.

Ουσιαστικά, η βασική και καθοριστική διαφωνία, που προκάλεσε την κρίση και την αποχώρηση ήταν η διαφωνία για το μέλλον του κόμματος και τις συνεργασίες – τις μετεκλογικές ή και τις προεκλογικές.

Ο κ. Κασσελάκης θεωρούσε – και πιθανόν θεωρεί ακόμα – ότι οι Δημοκράτες μπορούν να μπουν στη Βουλή, παρά τα αντίθετα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τις οποίες θεωρεί μη αξιόπιστες ως προς το κόμμα του. Θεωρεί επίσης ότι ο ζωτικός χώρος είναι το Κέντρο, με τέτοιο τρόπο όμως, που να λοξοκοιτάζει… δεξιά. Έχει δηλώσει παλαιότερα δε ότι δεν θα αφήσει ακυβέρνητη τη χώρα, εκφράζοντας έτσι τη διαθεσιμότητά του σε κυβερνήσεις συνεργασίας με τη ΝΔ – καθώς το κυβερνών κόμμα είναι αυτό που κυριαρχεί σε τέτοιου είδους σενάρια μέχρι τώρα και με βάση τους συσχετισμούς.

Από την άλλη η κυρία Τζάκρη φέρεται να έχει την εκτίμηση από μήνες, ότι οι Δημοκράτες δεν είναι βιώσιμο σχήμα. Θεωρεί ότι η πόλωση που θα επέλθει δεν θα δώσει περιθώρια εισόδου στη Βουλή. Και σε κάθε περίπτωση, ως προς την ιδεολογική και πολιτική αναφορά, δεν μπορεί να είναι άλλη από την κεντροαριστερά.

Η ρεαλιστική εναλλακτική λοιπόν θα ήταν, είτε πριν τις εκλογές, είτε μετά, οι Δημοκράτες να αναζητήσουν και να συνδράμουν σε συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο για την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης.

Το ένα σενάριο στο πλαίσιο αυτό και μάλιστα το κυρίαρχο, λέει για εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπει στα ψηφοδέλτια του Κινήματος ένας ικανός αριθμός από τους Δημοκράτες, του κ. Κασσελάκη συμπεριλαμβανομένου φυσικά. Αυτό άλλωστε είχε κυκλοφορήσει προ ολίγων εβδομάδων, με δεδομένο ότι και το ΠΑΣΟΚ κάνει τολμηρή πολιτική διεύρυνσης.

Το άλλο σενάριο θα ήταν μία συνεργασία αμέσως μετά τις πρώτες εκλογές, αλλά με τον κίνδυνο να βρεθεί σε εξαιρετικά αδύναμη θέση.

Ο κ. Κασσελάκης αντιμετώπισε την προοπτική αυτή με διάφορους τρόπους που έδωσαν μία θολή εικόνα: Από καχυποψία μέχρι και τη διάθεση «ισοβαρούς» σύγκλισης των δύο κομμάτων, ακόμα και με την εκ νέου διαδικασία εκλογής αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, στην οποία θα συμμετείχε και ο ίδιος, λένε κάποιες πηγές.

Στο τέλος και εκεί έπαιξε ρόλο η «συνέντευξη» με τον Άδωνι Γεωργιάδη, θεωρήθηκε ότι ο προσανατολισμός του είναι να βρεθεί πιο κοντά στη ΝΔ. Ώστε μετά τις πρώτες εκλογές, ειδικά εφόσον παραμείνει στην άποψη πως οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή, να συνεργαστεί με την ΝΔ. Εξ ου, λέει αυτή προσέγγιση, και ο όρος που εισήγαγε ουσιαστικά χθες για το κόμμα του, περί «φιλελεύθερου κέντρου», που στην πραγματικότητα παραπέμπει στην ιστορική ιδεολογική και πολιτική παράδοσης της οικογένειας Μητσοτάκη.

Το θέμα πλέον είναι εάν και ποιοι θα ακολουθήσουν την κυρία Τζάκρη στην έξοδο από τους Δημοκράτες και πιθανόν και στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο θα είναι υποψήφια η βουλευτής Πέλλας.

Τόσο η Γιώτα Πούλου, όσο και ο Μιχάλης Χουρδάκης θεωρείται πως δύσκολα θα μείνουν στο… όνειρο που περιγράφει ο κ. Κασσελάκης.

Το χρονικό της ρήξης

Η Θεοδώρα Τζάκρη, παραιτήθηκε από τη θέση της αντιπροέδρου την Κυριακή και αφού η ρήξη είχε προαναγγελθεί μετά τη δημόσια διαφωνία της με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος των Δημοκρατών στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κίνηση που η ίδια είχε επικρίνει έντονα.

Η κ. Τζάκρη είχε δηλώσει ότι δεν της άρεσε να βλέπει τον κ. Γεωργιάδη «να αραδιάζει τα ψέματά του» με τον Στέφανο Κασσελάκη σε ρόλο δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη επιλογή αναιρεί τη μέχρι σήμερα κοινή πολιτική τους στάση απέναντι στον υπουργό. Στη δήλωση της παραίτησής της έκανε λόγο για «κόκκινες γραμμές» που δεν μπορούν να ξεπεραστούν, εκτιμώντας ότι ο κ. Κασσελάκης νομιμοποιεί μια «προφανή δεξιά απόκλιση», γεγονός που, όπως ανέφερε, την υποχρεώνει να υπερασπιστεί τη διαχρονική σοσιαλιστική και αντιδεξιά πολιτική της ταυτότητα.

Από την πλευρά του, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της αντιπροέδρου, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη στήριξή της από την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι Δημοκράτες περνούν σε μια νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο «φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής», με πυξίδα την αλληλεγγύη, την ισότητα και τον ανθρωπισμό.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και με νέα ανάρτηση του προέδρου των Δημοκρατών, ο οποίος υποστήριξε ότι έχει κουραστεί από τις ιδεολογικές «ταμπέλες» και πως όποιος θεωρεί ότι εκφράζεται από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι ελεύθερος να το στηρίξει. Αντίθετα, κάλεσε να αφεθούν οι Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία, περιγράφοντας το κόμμα ως «τη σύγχρονη Αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού». Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της κ. Τζάκρη, σημειώνοντας ότι «ας μη μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά – Βενιζέλο».

Σε υψηλούς τόνους ήταν και η ανακοίνωση των Δημοκρατών, οι οποίοι χαρακτήρισαν την αποχώρηση της κ. Τζάκρη «κίνηση μονόδρομο» λόγω της διαφωνίας της με την ιδεολογική κατεύθυνση του κόμματος, αποχαιρετώντας τη με τη φράση: «Καλό δρόμο, Θεοδώρα, όποιος κι αν είναι αυτός… Από τα αριστερόμετρα οι Δημοκράτες επιλέγουμε τον αγώνα».

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