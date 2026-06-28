Τσουκαλάς: Η επταετία Μητσοτάκη ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα – Ώρα για πολιτική αλλαγή

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση – απολογισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη αποτιμήσει το κυβερνητικό έργο της τελευταίας επταετίας και κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας.

Παραθέτει μάλιστα μια σειρά από προβλήματα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κάνει λόγο για διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική στασιμότητα, φαινόμενα διαφθοράς, σπατάλη δημόσιων πόρων μέσω απευθείας αναθέσεων, περιορισμένο αναπτυξιακό αποτύπωμα παρά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, έντονη ακρίβεια, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, στεγαστική κρίση, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, προβλήματα στον πρωτογενή τομέα, δυσκολία των πολιτών να κάνουν διακοπές και έλλειψη ουσιαστικής αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης.

«Με λίγα λόγια, μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία “ευλογία” για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Επτά χρόνια ήταν αρκετά, δεν πρέπει να γίνουν οκτώ», καταλήγει, ζητώντας πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί «τη μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια και την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα», επισημαίνει.

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