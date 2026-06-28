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28.06.2026 13:30

«Μη χάσει το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κελεπούρι»: Το σχόλιο Γεωργιάδη μετά το «δεν ρωτήθηκα, δεν συμφωνώ» της Τζάκρη για τη συνέντευξη στον Κασσελάκη

28.06.2026 13:30
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Σκωπτικά σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης την αντίθεση της Θεοδώρας Τζάκρη για τη συνέντευξή του στον Στέφανο Κασσελάκη.

Η βουλευτής ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους του OPEN. «Δεν ρωτήθηκα, δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ», απάντησε.

Με αφορμή τη δήλωσή της, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρθηκε στην πολιτική της διαδρομή και αναφέρθηκε στα σενάρια που τη θέλουν να επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ.

«Σήμερα το πρωί η Θεοδώρα Τζάκρη η βουλευτής που ετοιμάζεται να ξαναγυρίσει στο ΠΑΣΟΚ
αφού το είχε εγκαταλείψει στην δυσκολότερη του στιγμή και τους είχε καταγγείλει ως υποχωρητικούς έναντι των δανειστών, για να πάει στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα διότι ήταν «αντιμνημονιακή», αλλά που τελικά έχει υπερψηφίσει και τα 3 Μνημόνια και που μετά εγκατέλειψε τον Σύριζα, για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασσελάκη τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον Νίκο Ανδρουλάκη εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο Καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής, όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κα Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο Πασόκ μήν τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι (αν ζαλιστήκατε σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλοι αυτοί με έλεγαν κωλοτούμπα επειδή αφού με διέγραψαν από τον ΛΑόΣ, πήγα στη ΝΔ παραδίδοντας και την βουλευτική μου έδρα…) δήλωσε σήμερα το πρωί λοιπόν στο OPEN ότι διαφωνεί με την συνέντευξη που έδωσα στον (έως σήμερα) Πρόεδρό της….και όμως η συζήτηση αυτή πήγε εξαιρετικά καλά και πιστεύω ότι ανέδειξε έναν πολιτικό πολιτισμό τον οποίο τελικά τον χρειαζόμαστε και τον οποίο προφανώς δεν καταλαβαίνει η κα Τζάκρη που μάλλον δεν τα πάει καλά με τις ξένες γλώσσες….απορώ με το μυαλό που έχουν πάντως εκεί στο Πασόκ και πώς ξεχνάνε τόσο γρήγορα…», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

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