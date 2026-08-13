Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Στράτο Αγρινίου

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (13/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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