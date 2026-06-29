Ο Σαμαράς σχεδιάζει και επανδρώνει το κόμμα του, παίρνει «πόντο» από την Γκιλφόιλ

Η συνάντηση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ (την οποία αποκάλυψε η Αμερικανίδα διπλωμάτης με ανάρτησή της στα social media) μπορεί να μην εντάσσεται άμεσα ή και έμμεσα στους σχεδιασμούς του Μεσσήνιου πολιτικού για το επόμενο βήμα του, ωστόσο, σίγουρα αποτέλεσε έναν «πόντο» για τον ίδιο.

Άλλωστε, η συνάντηση αυτή καθαυτή, καθώς και τα καλά λόγια της Γκιλφόιλ («στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας») έδειξαν ότι η Ουάσινγκτον «μετράει» τον πρώην πρωθυπουργό και, προφανώς, επιδιώκει να έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας μαζί του.

Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Α. Σαμαράς δεν αποκάλυψε τη συνάντηση, όπως ακόμα κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, πότε θα το ανακοινώσει, ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτό και όλα τα συναφή, αν και πηγές που συνομιλούν μαζί του θεωρούν ότι ο κύβος έχει ήδη ριφθεί και ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος, όπως λένε, «θα εκφράζει όσα δεν μπορεί πλέον η ΝΔ».

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν – απαντώντας στις κατηγορίες ότι ο Α. Σαμαράς είναι… μονοθεματικός και ότι ασχολείται μόνο με τα εθνικά θέματα – ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός την περασμένη εβδομάδα παρενέβη για ζητήματα που αφορούν στην οικονομία και τη λειτουργία της κυβέρνησης, καθώς επέκρινε την απόφαση να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη άλλοι «δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ», ενώ σε εκδήλωση της Ιωάννας Γκελεστάθη σημείωσε δηκτικά ότι «αν ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός πηγαίνει στο γραφείο του στις 10 το πρωί, ο από κάτω είναι επόμενο να πηγαίνει και στις 11», ενώ, όταν η ηγεσία εμφανίζεται στις 8, «οι υπόλοιποι θα πάνε από τις 7:30».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι – παρότι βρισκόμαστε πλέον σχεδόν στο μέσο του καλοκαιριού – ο Α. Σαμαράς θα επιδιώξει να κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία του, με παρεμβάσεις και σχόλια, όποτε ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να «δώσει στίγμα». Από την άλλη, πάντως, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν προτίθεται να απαντά κάθε φορά που κάποιο στέλεχος της ΝΔ θα σχολιάζει το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος και ότι ο ίδιος θα επιλέγει αν και πώς θα παρεμβαίνει, ανάλογα με την περίσταση.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός ή και συνεργάτες του βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με πολύ κόσμο, κατά κύριο λόγο προερχόμενο από τη ΝΔ, χωρίς, ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες αυτό να σημαίνει ντε και καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί θα συμμετάσχουν στο εγχείρημά του ως υποψήφιοι (άλλωστε και οι ίδιοι τηρούν… σιγή ασυρμάτου για τις επαφές αυτές, αναμένοντας… σήμα από τον ίδιο τον Α. Σαμαρά διά τα περαιτέρω…). Πάντως, αυτό που για το «στρατόπεδο Σαμαρά» καθίσταται απολύτως ξεκάθαρο είναι ότι όποια στιγμή κι αν κριθεί απαραίτητο, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα είναι πανέτοιμο για όλα (ακόμα και για εκλογές), τονίζοντας, πάντως, ότι μέχρι να διαλυθεί η Βουλή δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να τεθεί ζήτημα ανεξαρτητοποίησης βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, από τους λεγόμενους «σαμαρικούς».

Προς το παρόν, και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, πιθανές υποψηφιότητες για το υπό διαμόρφωση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού είναι αυτές του Θανάση Σκορδά στη Δυτική Αθήνα, του Δημήτρη Σχοινοχωρίτη στην Αργολίδα, και του Άκη Γεροντόπουλου σε κάποια περιφέρεια της βόρειας Ελλάδας. Γενικώς, ο Α. Σαμαράς συζητά με πρώην στελέχη της ΝΔ, με τα οποία έχει καλές σχέσεις.

Όσον αφορά, δε, στις σχέσεις του Μεσσήνιου πολιτικού με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, η πλευρά Σαμαρά απορρίπτει ως «αστείες» αιτιάσεις που θέλουν να υπάρχει μια κάποια απόσταση μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, καθώς – όπως επισημαίνεται – και ότι μοιράζονται κοινούς προβληματισμούς και κοινές αντιλήψεις για μείζονα θέματα.

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