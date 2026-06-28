Η «εξαιρετική» συνάντηση Γκιλφόιλ, Σαμαρά και η ανάρτηση στο Χ

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Με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο Χ.
Η αμερικανίδα πρέσβης ανάρτησε κοινή φωτογραφία τους και έγραψε ότι συνεχίζει τις επαφές της με πρόσωπα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της χώρας, στο πλαίσιο των διπλωματικών της καθηκόντων.
«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, παραμένω προσηλωμένη στη συνεργασία με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Πρόσφατα είχα μια εξαιρετική συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να συζητήσουμε τις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας», έγραψε στην ανάρτησή της.
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