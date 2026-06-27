Amber alert για Δρυμιώτη 

Δύο δηλώσεις που έκανε ο πολυπράγμων Ανδρέας Δρυμιώτης, έχουν προκαλέσει τόσο αρνητικές εντυπώσεις, που καθιστούν πλέον εντελώς αμφιλεγόμενη την παρουσία του στα τηλεοπτικά πάνελ.

Εξ ου και η… «εξαφάνισή» του εδώ και πολλές μέρες!

Η πρώτη, που ακούστηκε πολύ… «κάπως», ήταν όταν είπε πως αν πέσει η ΝΔ κάτω από 25% τότε η αντιπολίτευση θα συνασπιστεί για να στείλει στο δικαστήριο τον Μητσοτάκη. Άστοχη και περίεργη δήλωση.

Αλλά και η δεύτερη που έκανε και αφορά σε πρόβλεψη για την εκλογική επίδοση του Αλέξη Τσίπρα, αρχίζει να διαψεύδεται θεαματικά κι αυτό τον έχει εκθέσει! Βλέπετε ο Δρυμιώτης είπε ότι δεν θα ξεπεράσει η ΕΛΑΣ το 12% κι αυτή η… αθεόφοβη τον παράκουσε και γράφει ήδη στα γκάλοπ άνετα πάνω από 16%!

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